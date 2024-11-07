Франция вызвала представителя КНДР 1 7.11.2024, 21:28

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Из-за отправки войск в Россию.

Франция еще в прошлом месяце вызвала представителя КНДР. Причиной тому стала отправка северокорейских военных в Россию.

Об этом заявил спикер французского МИД Кристоф Лемуан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

Лемуан заявил, что Министерство иностранных дел Франции еще 28 октября вызвало дипломатического представителя Северной Кореи, чтобы выразить ему протест из-за поддержки полномасштабной российской агрессии против Украины.

Он также заявил, что Париж готов «решительно реагировать в координации с нашими партнерами» на данные действия КНДР.

«Мы четко дали понять, что такая поддержка не останется без ответа», - добавил спикер.

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