Франция вызвала представителя КНДР

Франция вызвала представителя КНДР1
- 7.11.2024, 21:28
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Из-за отправки войск в Россию.
Франция еще в прошлом месяце вызвала представителя КНДР. Причиной тому стала отправка северокорейских военных в Россию.
Об этом заявил спикер французского МИД Кристоф Лемуан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
Лемуан заявил, что Министерство иностранных дел Франции еще 28 октября вызвало дипломатического представителя Северной Кореи, чтобы выразить ему протест из-за поддержки полномасштабной российской агрессии против Украины.
Он также заявил, что Париж готов «решительно реагировать в координации с нашими партнерами» на данные действия КНДР.
«Мы четко дали понять, что такая поддержка не останется без ответа», - добавил спикер.