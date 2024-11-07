закрыть
7 ноября 2024, четверг, 21:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Франция вызвала представителя КНДР

1
  • 7.11.2024, 21:28
  • 1,266
Франция вызвала представителя КНДР

Из-за отправки войск в Россию.

Франция еще в прошлом месяце вызвала представителя КНДР. Причиной тому стала отправка северокорейских военных в Россию.

Об этом заявил спикер французского МИД Кристоф Лемуан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

Лемуан заявил, что Министерство иностранных дел Франции еще 28 октября вызвало дипломатического представителя Северной Кореи, чтобы выразить ему протест из-за поддержки полномасштабной российской агрессии против Украины.

Он также заявил, что Париж готов «решительно реагировать в координации с нашими партнерами» на данные действия КНДР.

«Мы четко дали понять, что такая поддержка не останется без ответа», - добавил спикер.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Победа Трампа приведет к формированию нового мирового порядка
Победа Трампа приведет к формированию нового мирового порядка Леонид Невзлин
Лукашенко и Путин не переживут новый срок Трампа
Лукашенко и Путин не переживут новый срок Трампа Наталья Радина
Неспящие в Бресте
Неспящие в Бресте Ирина Халип
Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип