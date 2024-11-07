Взбунтовавшиеся российские солдаты записали обращение к министру обороны 3 7.11.2024, 22:31

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И пожаловались на фейковые «победы».

Военнослужащие 67-й мотострелковой дивизии пожаловались министру обороны РФ Андрею Белоусову на командование. В видеообращении бойцы заявили, что их техника непригодна к эксплуатации, а просьбы о поддержке с воздуха игнорируются, однако солдат все равно посылают на штурмы, пишет The Moscow Times.

«Наша неработающая артиллерия отрабатывает по 2-3 выстрела в сутки максимум, а авиация, которая якобы числится в документах, вообще не работает здесь. <…> Командованием дивизии игнорируются точные переданные разведкой координаты, по которым нужно отрабатывать огонь», — отметили они.

По словам военнослужащих, они «более 7 месяцев» пытаются захватить Торское — село в Краматорском районе Донецкой области, но не могут этого сделать из-за «нахального отношения» командования дивизии. «Единственные люди, которых посылают на задачу, — это наш штурмовой отряд. Нас осталось примерно 32 человека. Половина из них трехсотые (раненые. — TMT) и больные. Некоторые больше года не были в отпуске», — рассказали они.

Солдаты заверили, что «полностью готовы идти в бой», но только если у них «будет огневая поддержка артиллерии и помощь от вышестоящего командования». «Мы не хотим быть следующим фаршем, который будет гнить в этих лесополосах. Оттуда невозможно выбраться. В лучшем случае тело будет доставлено домой», — подчеркнули бойцы.

Солдаты попросили Белоусова разобраться, инициировав проверку 67-й дивизии, но «не по документации», в которой говорится, что они «взяли Торское», а по факту на местах. Судя по открытым данным, командиром дивизии является полковник Зульфат Нигматзянов. Некоторые ее батальоны формировались на Дальнем Востоке, а также в Башкортостане и Татарстане. Данное подразделение относится к 25-й общевойсковой армии, сформированной летом 2023 года. Ею командует генерал-майор Андрей Серицкий. Армия входит в группировку войск «Запад», возглавляемую генерал-полковником Сергеем Кузовлевым. Она воюет на Лиманском направлении.

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