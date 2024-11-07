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Лига конференций: «Легия» обыграла минское «Динамо»

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  • 7.11.2024, 22:45
  • 1,780
Лига конференций: «Легия» обыграла минское «Динамо»

4:0.

Завершилась встреча 3-го тура общего этапа Лиги конференций с участием минского «Динамо».

Белорусская команда потерпела третье подряд поражение в этом турнире, крупно уступив в Варшаве местной «Легии».

Дублями отметились бразильский вингер варшавского клуба Лукиньяс и испанец Марк Гуаль.

Польские и белорусские болельщики устроили настоящий перфоманс на матче. Они напомнили о политзаключенных и обратились к Лукашенко.

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