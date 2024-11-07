Как РПЦ встала на путь военного язычества 7.11.2024, 22:53

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И отошла от основ христианства.

Патриарх РПЦ Кирилл, оправдывая возможное возвращение в РФ смертной казни, предложил новую трактовку Библии, по которой апостолы не осудили убийство Иисуса: «Апостолы не стали говорить: “Вот после такого, такой несправедливости, когда Господь наш Иисус Христос был подвергнут смертной казни, мы все должны провозглашать, что это страшно и грех подвергать другого человека наказанию через прекращение жизни”».

О вырождении в РПЦ православной традиции «Можем объяснить» поговорил с исследователем церкви Александром Солдатовым. Вот несколько тезисов эксперта:

— Сам Кирилл возрождает неоязычество. Солдатов цитирует документ, принятый Всемирным Русским Собором, согласно которому Россия спасает мир от сатанизма. «Я вижу в этом приписывание русскому народу атрибутов Бога, — говорит Солдатов, — Это, конечно, языческая парадигма. Это создание идола, которому призывается воздавать поклонение вместо Бога».

В центре процесса языческого возрождения стоит мировоззрение самого патриарха, которое представляет собой смесь эзотерики и национализма. В качестве примера Солдатов приводит историю о том, как еще в 1980-х годах Кирилл подружился с целительницей Джуной и участвовал в ее спиритических сеансах.

— За годы войны РПЦ полностью подменила христианские ценности военно-патриотическими. «В центре нынешней проповеди оказалось не Евангелие, а идеология, связанная с романтикой военных действий», — говорил Солдатов.

— Иисус теперь — лишь один из богов пантеона РПЦ: на иконах появляется образ Сталина, а в Главным храме Вооруженных сил РФ освящают военные амулеты из компьютерной игры Warhammer. «На войне все средства хороши, и РПЦ уже не чурается того, чтобы использовать любые механизмы, в том числе и чисто оккультные».

— В новом прочтении иерархов РПЦ заповеди Христа приобретают обратный смысл. РПЦ позволяет трактовать заповедь «Не Убий» в прямо противоположном смысле, оправдывая лишение жизни служением Богу. Хотя «с христианской точки зрения, это оправдать невозможно», — подчеркивает эксперт.

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