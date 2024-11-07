Пехота второго сорта Виталий Портников

7.11.2024, 23:36

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Виталий Портников

Путин воюет с собственным населением.

Депутат российской Государственной Думы и бывший глава «правительства ДНР» Александр Бородай назвал российских «добровольцев», участвующих в российско-украинской войне, «пехотой второго сорта» и «лишними людьми в обществе».

Бородай фактически признал, что Кремль заманивает людей в армию, обещая им доходы, на которые они не могли бы рассчитывать в мирной жизни, а затем использует как «пушечное мясо».

На самом деле Владимир Путин, когда только начал готовиться к этой войне, думаю, сознательно подготовил почву для люмпенизации населения, на создании целого слоя людей, которые не могут рассчитывать на значительные доходы.

Бородай описывает этих людей как неудачников, хотя на самом деле дело не в них, а в маргинализации социальных слоев и даже целых регионов России.

В 2014 году один из членов Общественной палаты России, комментируя возможность эскалации ситуации в отношениях между Москвой и Киевом, неожиданно сказал, что для русского человека «лучше воевать, чем так жить». И эти случайно сказанные слова стали неожиданно точной оценкой ситуации в самой России.

Подобный подход, конечно же, относится и к оккупированным Россией регионам Украины – вот уж где отношение к жителям как к «лишним людям» кажется очевидным.

Вначале в Крыму или на Донбассе людей фактически принуждают получать российское гражданство – для военнообязанных это, разумеется, означает постановку на воинский учет. А затем эти «лишние люди» пополняют собой российскую армию и гибнут в «спецоперации», чтобы уменьшить социальный эффект от потерь в самой Российской Федерации.

Так что война с Украиной для Путина, уверен, это еще и война с собственным населением, и война с жителями оккупированных территорий Украины. И когда один из идеологов этой войны без особых сомнений определяет функцию тех, кто находится под его началом – погибнуть, чтобы не путаться под ногами власти и обеспечить продолжение войны на истощение соседней страны – он подтверждает, что у жителей самой России в этой войне нет никаких перспектив.

Если украинцы отобьются от агрессора, они, уверен, имеют все возможности восстановить и построить процветающее европейское государство.

А вот россияне, похоже, могут так и остаться лишними в своей собственной стране.

Остаться «пушечным мясом» и «пехотой второго сорта».

Виталий Портников, «Крым.Реалии»

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