закрыть
8 ноября 2024, пятница, 0:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Известного российского генерала догнал дрон ВСУ

  • 8.11.2024, 6:30
Известного российского генерала догнал дрон ВСУ
Павел Клименко

Подробности ликвидации.

Telegram-канал «Досье Шпиона» опубликовал копию документа, в котором, как утверждается, приведены обстоятельства гибели генерал-майора Павла Клименко.

Вечером 6 ноября Клименко вместе с подчиненными ехал на мотоциклах в городе Красногоровка Донецкой области, который в сентябре был оккупирован Россией.

Колонну разбили с помощью FPV-дронов. Клименко получил тяжелые травмы головы и был срочно отправлен в центр травматологии в Донецке, но через несколько часов умер.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Победа Трампа приведет к формированию нового мирового порядка
Победа Трампа приведет к формированию нового мирового порядка Леонид Невзлин
Лукашенко и Путин не переживут новый срок Трампа
Лукашенко и Путин не переживут новый срок Трампа Наталья Радина
Неспящие в Бресте
Неспящие в Бресте Ирина Халип
Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип