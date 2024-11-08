Известного российского генерала догнал дрон ВСУ 8.11.2024, 6:30

Павел Клименко

Подробности ликвидации.

Telegram-канал «Досье Шпиона» опубликовал копию документа, в котором, как утверждается, приведены обстоятельства гибели генерал-майора Павла Клименко.

Вечером 6 ноября Клименко вместе с подчиненными ехал на мотоциклах в городе Красногоровка Донецкой области, который в сентябре был оккупирован Россией.

Колонну разбили с помощью FPV-дронов. Клименко получил тяжелые травмы головы и был срочно отправлен в центр травматологии в Донецке, но через несколько часов умер.

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