Трамп и Путин выразили готовность поговорить

Трамп и Путин выразили готовность поговорить9
- 8.11.2024, 9:58
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Избранный президент США также подтвердил свой разговор с Зеленским.
Избранный президентом США Дональд Трамп допускает разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью NBC, отвечая на соответствующий вопрос.
«Думаю, мы поговорим», — сказал он.
Трамп также подтвердил свой разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, но не стал раскрывать его детали. Зеленский ранее заявил, что имели с Трампом «отличный» разговор по телефону, поздравив того с победой.
Владимир Путин, вступая в четверг на заседании дискуссионного клуба «Валдай», решил поздравить Трампа с победой.
«Я пользуюсь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента США. Как я уже говорил, мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ. Так будет действительно и на практике», — сказал он.
Путин добавил, что не знает, что будет делать Трамп, для которого это последний президентский срок, однако отметил, что «то, что говорилось по стремлению восстановить отношения с Россией, способствовать завершению украинского кризиса, на мой взгляд, это заслуживает внимания как минимум». Путин также готов пообщаться с Трампом.
«Я не считаю зазорным и со своей стороны ему позвонить. Просто не делаю этого, потому что руководители западных государств с какого-то этапа, чуть ли не каждую неделю мне звонили, а потом вдруг прекратили. Ну, не хотят — и не надо. Мы, как видите, живы-здоровы, развиваемся, идем вперед. Если кто-то из них захочет возобновить контакт, я всегда говорил и хочу еще раз сказать — мы ничего против не имеем, пожалуйста, будем контакты возобновлять и вести дискуссии», — сказал Путин.