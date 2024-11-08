Трамп и Путин выразили готовность поговорить 9 8.11.2024, 9:58

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Избранный президент США также подтвердил свой разговор с Зеленским.

Избранный президентом США Дональд Трамп допускает разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью NBC, отвечая на соответствующий вопрос.

«Думаю, мы поговорим», — сказал он.

Трамп также подтвердил свой разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, но не стал раскрывать его детали. Зеленский ранее заявил, что имели с Трампом «отличный» разговор по телефону, поздравив того с победой.

Владимир Путин, вступая в четверг на заседании дискуссионного клуба «Валдай», решил поздравить Трампа с победой.

«Я пользуюсь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента США. Как я уже говорил, мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ. Так будет действительно и на практике», — сказал он.

Путин добавил, что не знает, что будет делать Трамп, для которого это последний президентский срок, однако отметил, что «то, что говорилось по стремлению восстановить отношения с Россией, способствовать завершению украинского кризиса, на мой взгляд, это заслуживает внимания как минимум». Путин также готов пообщаться с Трампом.

«Я не считаю зазорным и со своей стороны ему позвонить. Просто не делаю этого, потому что руководители западных государств с какого-то этапа, чуть ли не каждую неделю мне звонили, а потом вдруг прекратили. Ну, не хотят — и не надо. Мы, как видите, живы-здоровы, развиваемся, идем вперед. Если кто-то из них захочет возобновить контакт, я всегда говорил и хочу еще раз сказать — мы ничего против не имеем, пожалуйста, будем контакты возобновлять и вести дискуссии», — сказал Путин.

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