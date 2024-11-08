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Российские «военкоры» устроили фотосессию с собственным уничтоженным Т-90М «Прорыв»

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  • 8.11.2024, 20:41
  • 4,654
Российские «военкоры» устроили фотосессию с собственным уничтоженным Т-90М «Прорыв»

Они думали, что это Leopard 2.

Российские оккупанты приняли свой же танк за якобы уничтоженный Leopard 2 и сделали радостные фото на фоне техники РФ.

Видео от российского военкора опубликовал журналист Денис Казанский, передает «Новое время».

Российские пропагандисты в поле увидели уничтоженный танк и сразу же устроили возле него видео и фотосессию. Большую часть ролика они смеются над танком, мол, у него вместо динамической защиты силикатные кирпичи.

Уже к середине видео они приходят к выводу, что это якобы Leopard 2. Однако после более детального изучения корпуса находят маркировку на кириллице и понимают, что это российский Т-90М «Прорыв».

«Нет, я знаю, что у российских оккупантов есть фетиш фотографироваться напротив своей же уничтоженной техники и делать вид, что это сокрушённая техника НАТО, но тут… Это кринж высочайшего пилотажа», — прокомментировал украинский военной обозреватель Александр Коваленко.

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