Российские «военкоры» устроили фотосессию с собственным уничтоженным Т-90М «Прорыв»3
- 8.11.2024, 20:41
- 4,654
Они думали, что это Leopard 2.
Российские оккупанты приняли свой же танк за якобы уничтоженный Leopard 2 и сделали радостные фото на фоне техники РФ.
Видео от российского военкора опубликовал журналист Денис Казанский, передает «Новое время».
Российские пропагандисты в поле увидели уничтоженный танк и сразу же устроили возле него видео и фотосессию. Большую часть ролика они смеются над танком, мол, у него вместо динамической защиты силикатные кирпичи.
Російські воєнкори наробили селфі з нібито знищеним українським танком, але потім самі зрозуміли, що металобрухт російський 🫠 pic.twitter.com/p5s7fLf2nQ— NV (@tweetsNV) November 8, 2024
Уже к середине видео они приходят к выводу, что это якобы Leopard 2. Однако после более детального изучения корпуса находят маркировку на кириллице и понимают, что это российский Т-90М «Прорыв».
«Нет, я знаю, что у российских оккупантов есть фетиш фотографироваться напротив своей же уничтоженной техники и делать вид, что это сокрушённая техника НАТО, но тут… Это кринж высочайшего пилотажа», — прокомментировал украинский военной обозреватель Александр Коваленко.