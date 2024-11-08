Фон дер Ляйен призвала заменить российский СПГ в Европе на американский
- 8.11.2024, 21:44
По ее словам, американский сжиженный природный газ будет дешевле, чем российский.
ЕС мог бы заменить поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) американским, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Reuters.
«Мы по-прежнему получаем много СПГ из России, и почему бы не заменить его американским СПГ, который для нас дешевле и снижает цены на энергоносители», — сказала она.
Фон дер Ляйен отметила, что после вступления в должность президента победившего на выборах в США Дональда Трампа ЕС намерен сотрудничать с США в торговле, искать общие интересы и вести переговоры.