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Фон дер Ляйен призвала заменить российский СПГ в Европе на американский

  • 8.11.2024, 21:44
Фон дер Ляйен призвала заменить российский СПГ в Европе на американский
Урсула фон дер Ляйен

По ее словам, американский сжиженный природный газ будет дешевле, чем российский.

ЕС мог бы заменить поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) американским, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Reuters.

«Мы по-прежнему получаем много СПГ из России, и почему бы не заменить его американским СПГ, который для нас дешевле и снижает цены на энергоносители», — сказала она.

Фон дер Ляйен отметила, что после вступления в должность президента победившего на выборах в США Дональда Трампа ЕС намерен сотрудничать с США в торговле, искать общие интересы и вести переговоры.

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