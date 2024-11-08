Орбан сделал неожиданное заявление о войне в Украине 7 8.11.2024, 22:19

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Виктор Орбан

По его словам, Будапешт готов «по-соседски» помочь Киеву.

Украинцы героически боролись в войне с Россией, и только им решать, продолжать ли дальше. А Венгрия готова «по-соседски» помочь.

Об этом премьер Венгрии Виктор Орбан заявил во время пресс-конференции после неформального саммита ЕС в Будапеште.

«Украина — это суверенная страна. Венгрия — это суверенная страна. То, что будет делать Украина, это исключительно зависит от украинцев. Они решили бороться и они боролись героически, им предстоит решать продолжать или нет», - сказал Орбан.

По словам венгерского премьера, его усилия направлены только на то, чтобы изолировать Венгрию от опасности войны и возможной ситуации, которая будет иметь негативное влияние на Венгрию.

«В июле я ездил в Киев и в Москву, я был жестко раскритикован за это. Но то, что я делал в Украине, не было попыткой убедить украинцев сделать что-то. Я лишь пытался объяснить президенту, что время не на его стороне и я готов помочь создать определенное перемирие, которое предшествовало более длительному миру. Меня отвергли и заверили, что время на их стороне», - рассказал Орбан.

По его мнению, в условиях, когда обе стороны убеждены, что время на их стороне, он попытался создать как можно более широкий «международный мирный климат» , а затем рано или поздно склонить к переговорам воюющие стороны.

«Я никогда не говорил, что украинцам делать. Их страна, их будущее, их жизнь, суверенная страна. Но я готов помочь им, как я много раз делал, потому что они наши соседи, которые боролись героически и заслуживают лучшего будущего, чем то, что светит им сейчас», - отметил премьер Венгрии.

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