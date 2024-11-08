Протестующие в Сербии заблокировали мост и призвали Вучича к ответу 8.11.2024, 23:01

Протесты проходят во втором по величине городе Сербии.

Во втором по величине городе Сербии Нови-Сад, где при обрушении части железнодорожного вокзала погибли 14 человек, продолжаются протесты. Митингующие заблокировали Варадинский мост — автодорожный балочный мост через Дунай. На митинге присутствуют члены сербского парламента. Лидер партии «Экологическое восстание» Александр Йованович заявил, что за трагедию должен ответить президент Александр Вучич.

«Я приглашаю всех прийти на все организованные кем-либо акции протеста, чтобы объединить людей, а не драться в Twitter. Это последнее, что нам нужно, и единственный, кто должен ответить, — это Александр Вучич», — сказал он местному изданию Danas. Политик также анонсировал следующий протест, уже в Белграде.

Йованович призвал представителей всех оппозиционных партий выйти на митинг, который должен пройти в понедельник, 11 ноября. На вопрос журналистов, почему акция должна пройти теперь в столице, а не в городе, где произошла трагедия, политик ответил: «Какой Белград, какой Нови-Сад? Это все одно и то же горе. Это одна и та же проблема. Это все те же граждане. Разделений нет».

1 ноября обрушился козырек недавно реконструированного здания железнодорожного вокзала в Нови-Саде. В результате 14 погибли человек, 30 пострадали. После этого в городе начались протестные митинги. Главное требование протестующих — отставка премьер-министра Милоша Вучевича и мэра Нови-Сада Милана Джурича, а также публикация контактов компаний, которые реконструировали вокзал, суд над всеми причастными к трагедии.

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