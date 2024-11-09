Илон Маск спрогнозировал скорое окончание войны в Украине

Илон Маск спрогнозировал скорое окончание войны в Украине6
- 9.11.2024, 8:43
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Бизнесмен уверен в плане Трампа.
Миллиардер Илон Маск, который активно поддерживает Дональда Трампа, спрогнозировал скорый конец войны в Украине.
Об этом он написал в своей соцсети Х, комментируя новость Newsweek о том, что Трамп якобы намерен создать 800-мильную (1300-километровую) демилитаризованную зону по линии фронта между Россией и Украиной, где разместятся британские и европейские войска.
«Вскоре бессмысленным убийствам придет конец. Время для поджигателей войны и спекулянтов прошло», — написал Маск под публикакцией.
В публикации СМИ говорится, что в обмен на прекращение боевых действий новая администрация президента Соединенных Штатов Америки будет поставлять Киеву вооружение для предотвращения возобновления конфликта в будущем.