ВСУ прорвались к главному плацдарму в Курской области
- 9.11.2024, 10:25
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Успех украинцев подтвердили геолокационные кадры.
Украинские военные продвинулись к краю главного «украинского плацдарма» в Курской области - к бурелому в северной части населенного пункта Новоивановка.
Об этом сообщили в американском Институте изучения войны (ISW). По их данным, успехи ВСУ подтвердят геолокационные кадры от 8 ноября.
Аналитики также рассказали о продвижении противника на других трех направлениях.
Армия страны-агрессора России вместо этого атаковала украинских защитников к югу от Часового Яра. Продвижение к северному району шахты к востоку от Ступочек подтверждают геолокационные кадры.
Недавно оккупационная армия также имела незначительный успех к юго-востоку от Курахово, а именно продвинулась вдоль трассы Н-15 Курахово - Запорожье во время механизированного штурма численностью во взвод.
В ISW привели слова представителя одной из бригад ВСУ, которая держит оборону на Кураховском направлении. Он заявил, что оккупанты усиливают темпы своих атак на Курахово и не прекращают их ни днем, ни ночью.