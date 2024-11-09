США впервые разрешили своим подрядчикам ремонтировать F-16 и Patriot в Украине 1 9.11.2024, 10:48

Администрация Байдена сняла запрет.

Администрация президента США Джо Байдена сняла фактический запрет на размещение американских военных подрядчиков в Украине, которые будут помогать обслуживать и ремонтировать вооружение, предоставленное Киеву Вашингтоном. В частности, речь идет об истребителях F-16 и системах противовоздушной обороны Patriot. Об этом 8 ноября поинформировал CNN со ссылкой на должностное лицо, непосредственно ознакомленное с планом.

Американские чиновники приняли такое решение в начале ноября, надеясь на ускорение сроков ремонта техники, используемой украинскими военными, говорится в материале.

Такие подрядчики будут находиться вдали от линии фронта и не будут воевать против российских оккупантов.

По словам представителя американского министерства обороны, некоторые системы, которые предоставили Штаты, в том числе самолеты F-16 и зенитные ракетные комплексы Patriot, нуждаются в особой технической экспертизе в обслуживании.

Ранее пораженную на поле боя технику приходилось вывозить в Польшу, Румынию или другие страны НАТО и ремонтировать там, что занимало время.

Нынешние и бывшие чиновники, ознакомленные с ситуацией, заявили, что в Украине будут работать от нескольких десятков до нескольких сотен американских подрядчиков одновременно. Такое присутствие, по их словам, будет меньшим, чем в Ираке или Афганистане.

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