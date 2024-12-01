закрыть
1 декабря 2024, воскресенье, 11:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп пообещал поставить крест на мечтах Путина прервать гегемонию доллара

1
  • 1.12.2024, 8:35
  • 6,258
Трамп пообещал поставить крест на мечтах Путина прервать гегемонию доллара

Избранный президент США предостерег страны БРИКС.

Попытки России создать валюту БРИКС, чтобы бросить вызов господству доллара в международной торговле, и до этого считались провальными, а с приходом на президентский пост в США Дональда Трампа на них, похоже, можно окончательно ставить крест.

Будущий хозяин Белого дома опубликовал в своей соцсети Truth Social пост, в котором жестко предостерег государства БРИКС от создания альтернативной доллару валюты, передает Bloomberg.

Избранный президент предупредил, что если участники упомянутого объединения не откажутся от планов отойти от доллара и не обяжутся не создавать свою валюту, то США введут стопроцентные пошлины на товары из этих стран, что вынудит эти государства попрощаться с продажами в Америку.

Трамп посоветовал участникам БРИКС «найти другого лоха» и заявил, что у них нет никаких шансов заменить доллар при трансграничных расчетах.

Стоит отметить, что в объединение БРИКС входит Китай, который является крупнейшим экспортером товаров на американский рынок. Перспектива введения Штатами стопроцентных пошлин на китайские товары вряд ли может обрадовать правительство Поднебесной.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Азаренок с фальшивым долларом
Азаренок с фальшивым долларом Ирина Халип
Двое в орешнике и мешок в придачу
Двое в орешнике и мешок в придачу Владимир Халип
Последний рубеж обороны
Последний рубеж обороны Аббас Галлямов
Есть нюансы
Есть нюансы Михаил Крутихин