Трамп пообещал поставить крест на мечтах Путина прервать гегемонию доллара 1 1.12.2024, 8:35

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Избранный президент США предостерег страны БРИКС.

Попытки России создать валюту БРИКС, чтобы бросить вызов господству доллара в международной торговле, и до этого считались провальными, а с приходом на президентский пост в США Дональда Трампа на них, похоже, можно окончательно ставить крест.

Будущий хозяин Белого дома опубликовал в своей соцсети Truth Social пост, в котором жестко предостерег государства БРИКС от создания альтернативной доллару валюты, передает Bloomberg.

Избранный президент предупредил, что если участники упомянутого объединения не откажутся от планов отойти от доллара и не обяжутся не создавать свою валюту, то США введут стопроцентные пошлины на товары из этих стран, что вынудит эти государства попрощаться с продажами в Америку.

Трамп посоветовал участникам БРИКС «найти другого лоха» и заявил, что у них нет никаких шансов заменить доллар при трансграничных расчетах.

Стоит отметить, что в объединение БРИКС входит Китай, который является крупнейшим экспортером товаров на американский рынок. Перспектива введения Штатами стопроцентных пошлин на китайские товары вряд ли может обрадовать правительство Поднебесной.

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