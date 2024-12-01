закрыть
1 декабря 2024, воскресенье, 11:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Киеве гремят взрывы: российские дроны повредили многоквартирный дом

  • 1.12.2024, 8:45
  • 4,446
В Киеве гремят взрывы: российские дроны повредили многоквартирный дом

Над столицей Украины уничтожено около десятка БПЛА

Российские оккупанты 1 декабря атаковали Киев беспилотниками. Силы обороны отразили попытки вражеских ударов. Обломки одного из вражеских дронов упали в Голосеевском районе. Поврежден многоквартирный дом.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации, в жилом доме из-за взрывной волны выбиты окна.

«В результате атаки российских БпЛА по Киеву зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе столицы. Предварительно повреждения получил многоквартирный жилой дом - взрывной волной выбиты окна. Информация о пострадавших уточняется», - указано в сообщении.

Также уточняется, что в Голосеевском районе в одном из жилых домов выбило окна. Повреждено 6 автомобилей.

Уничтожено около десятка БПЛА

Силы обороны Украины зафиксировали и уничтожили около десятка ударных дронов российских оккупантов, которые угрожали столицы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Азаренок с фальшивым долларом
Азаренок с фальшивым долларом Ирина Халип
Двое в орешнике и мешок в придачу
Двое в орешнике и мешок в придачу Владимир Халип
Последний рубеж обороны
Последний рубеж обороны Аббас Галлямов
Есть нюансы
Есть нюансы Михаил Крутихин