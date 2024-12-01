В Киеве гремят взрывы: российские дроны повредили многоквартирный дом
- 1.12.2024, 8:45
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Над столицей Украины уничтожено около десятка БПЛА
Российские оккупанты 1 декабря атаковали Киев беспилотниками. Силы обороны отразили попытки вражеских ударов. Обломки одного из вражеских дронов упали в Голосеевском районе. Поврежден многоквартирный дом.
Как сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации, в жилом доме из-за взрывной волны выбиты окна.
«В результате атаки российских БпЛА по Киеву зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе столицы. Предварительно повреждения получил многоквартирный жилой дом - взрывной волной выбиты окна. Информация о пострадавших уточняется», - указано в сообщении.
Также уточняется, что в Голосеевском районе в одном из жилых домов выбило окна. Повреждено 6 автомобилей.
Уничтожено около десятка БПЛА
Силы обороны Украины зафиксировали и уничтожили около десятка ударных дронов российских оккупантов, которые угрожали столицы.