В Киеве гремят взрывы: российские дроны повредили многоквартирный дом 1.12.2024, 8:45

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Над столицей Украины уничтожено около десятка БПЛА

Российские оккупанты 1 декабря атаковали Киев беспилотниками. Силы обороны отразили попытки вражеских ударов. Обломки одного из вражеских дронов упали в Голосеевском районе. Поврежден многоквартирный дом.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации, в жилом доме из-за взрывной волны выбиты окна.

«В результате атаки российских БпЛА по Киеву зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе столицы. Предварительно повреждения получил многоквартирный жилой дом - взрывной волной выбиты окна. Информация о пострадавших уточняется», - указано в сообщении.

Также уточняется, что в Голосеевском районе в одном из жилых домов выбило окна. Повреждено 6 автомобилей.

Уничтожено около десятка БПЛА

Силы обороны Украины зафиксировали и уничтожили около десятка ударных дронов российских оккупантов, которые угрожали столицы.

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