Эксперты назвали самые надежные автомобильные бренды 2 1.12.2024, 20:30

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Машины этих марок надежны как новые, так и подержанные.

Подержанное авто может быть отличным вариантом, если вы хотите выгодно купить хорошую машину. Не секрет, что состояние машины во многом зависит от того, как с ней обращался предыдущий владелец, а также от ее марки.

Consumer Reports оценил 26 автомобильных брендов по надежности их 5-10-летних моделей.

Lexus и Toyota возглавляют рейтинг с большим отрывом от Mazda, которая занимает третье место. Все три марки на протяжении многих лет имеют стабильный средний или лучший рейтинг надежности. Acura и Honda замыкают пятерку лучших брендов. При этом Tesla, Dodge и Chrysler занимают 24, 25 и 26 места соответственно.

«Такие бренды, как Lexus и Toyota, отличаются консервативным дизайном, постепенно улучшая весь модельный ряд, а не внедряя множество абсолютно новых систем», - говорит Стивен Элек, старший аналитик Consumer Reports. «Наши данные неизменно показывают, что автомобили этих марок надежны как новые, так и подержанные».

По его словам, у других брендов надежность в модельных рядах гораздо ниже. Например, только Chevrolet Equinox 2018 и 2019 годов выпуска имеет надежность выше среднего за шесть лет существования этого поколения, а все поколение Chevrolet Silverado 2014-2019 годов выпуска имеет надежность ниже среднего.

Также важно помнить, что надежность отдельных моделей может отличаться от среднего показателя по бренду, а в случае с подержанными авто каждая машина уникальна, со своей историей использования и обслуживания.

Mercedes-Benz занимает 29-ю позицию в списке новых авто, при этом все его модели, по прогнозам, имеют надежность ниже среднего. Большое влияние на это оказал шквал обновленных моделей, полностью новые электромобили и информационно-развлекательная система MBUX. Но Mercedes занимает 10-ю позицию среди подержанных авто, что делает его самым рейтинговым европейским брендом класса люкс.

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