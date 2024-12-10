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Блокчейн в космосе: Spacecoin создаст глобальную 5G сеть

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  • 10.12.2024, 9:24
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Блокчейн в космосе: Spacecoin создаст глобальную 5G сеть

Первый спутник запустят 21 декабря.

Проект Spacecoin создаст первую в мире децентрализованную сеть физической инфраструктуры (DePIN), которая будет использовать наноспутники для обеспечения доступа к высокоскоростному интернету в отдаленных регионах. Это должно сократить цифровой разрыв и обеспечить доступ к глобальной сети для 2,9 миллиарда человек. Проект построен на блокчейне Creditcoin и сотрудничает с Sui, пишет ITC.

Сеть наноспутников на низкой околоземной орбите обеспечит децентрализованное интернет-соединение. Они будут использовать 5G-сеть (5GNTN), что позволит пользователям подключаться к интернету напрямую с мобильных устройств.

Поскольку Spacecoin не зависит от дорогостоящей наземной инфраструктуры, интернет будет работать даже в труднодоступных регионах, где традиционная телекоммуникационная инфраструктура не работает. Стоимость услуг планируется на уровне $1–2 в месяц, что делает их доступными для развивающихся рынков.

Первый спутник Spacecoin запустят 21 декабря с помощью ракеты SpaceX Falcon 9, а второй — уже в начале 2025 года.

Из-за высокой стоимости инфраструктура сетей сегодня централизована, объяснил основатель Creditcoin Те О. Большинство телекоммуникационных компаний контролируют свои сети и не делятся ими из коммерческих причин. Такая централизация также позволяет правительствам цензурировать доступ к информации. Spacecoin стремится решить эту проблему за счет космических спутников.

Как объяснил технический директор Spacecoin Скотт Хасбрук, эти спутники маленькие по размеру — как микроволновая печь — и недорого стоят.

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