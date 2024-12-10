США предложили вооружить и обучить новобранцев ВСУ, если Украина снизит призывной возраст 10.12.2024, 9:27

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Фото: ЕРА

Призывной возраст предлагают снизить до 18 лет.

Если в Украине снизят призывной возраст до 18 лет, то США готовы вооружить и обучить молодых новобранцев. Об этом заявил представитель Госдепа Мэттью Миллер в ходе брифинга 9 декабря, сообщается на сайте ведомства.

«Мы ясно дали понять, что если они (власти Украины. — Прим. ред.) направят дополнительные силы для участия в боевых действиях, мы и наши союзники будем готовы оснастить эти силы и обучить их для вступления в бой», — сказал Миллер.

Он добавил, что решения о составе Вооруженных сил Украины должны принимать сами украинцы.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена призвала Украину как можно скорее увеличить численность своей армии за счет снижения призывного возраста до 18 лет (сейчас на службу призывают с 25-ти).

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