Украинские БПЛА уничтожают бронетехнику РФ с десантом внутри 10.12.2024, 10:14

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Видеофакт.

Операторы беспилотников 71-й отдельной егерской бригады уничтожили российскую бронетехнику для предотвращения планов оккупантов прорвать украинскую оборону.

Видео с результатом боевой работы показал «Стратком ВСУ».

На кадрах видно, как украинские дроны разрушили вражескую бронетехнику вместе с десантом внутри.

По данным Генштаба ВСУ по состоянию на 10 декабря российская армия потеряла в Украине 755 940 военных и 19 596 бронемашин с начала полномасштабной войны. За минувшие сутки потери в личном составе и бронетехнике составили 1350 человек и 7 единиц соответственно.

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