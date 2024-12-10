Украинские БПЛА уничтожают бронетехнику РФ с десантом внутри
- 10.12.2024, 10:14
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Видеофакт.
Операторы беспилотников 71-й отдельной егерской бригады уничтожили российскую бронетехнику для предотвращения планов оккупантов прорвать украинскую оборону.
Видео с результатом боевой работы показал «Стратком ВСУ».
На кадрах видно, как украинские дроны разрушили вражескую бронетехнику вместе с десантом внутри.
По данным Генштаба ВСУ по состоянию на 10 декабря российская армия потеряла в Украине 755 940 военных и 19 596 бронемашин с начала полномасштабной войны. За минувшие сутки потери в личном составе и бронетехнике составили 1350 человек и 7 единиц соответственно.