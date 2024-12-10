закрыть
10 декабря 2024, вторник, 11:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российские военные саботируют приказы командиров в Херсонской области

1
  • 10.12.2024, 10:51
  • 1,208
Российские военные саботируют приказы командиров в Херсонской области
иллюстративное фото

Оккупанты ломают лодки и сдают координаты баз ВСУ.

Среди российских военных растет количество случаев саботажа, направленного на избежание отправки на штурм островов в дельте Днепра. Оккупанты ломают лодки и сдают координаты баз ВСУ. 

О саботаже в российской армии рассказало партизанское движение «АТЕШ».

«Солдаты намеренно ломают моторы, пробивают резиновые лодки и даже передают координаты Силам обороны Украины о расположении лодочных баз и запасов топлива. Известно, что в 126-й отдельной бригаде береговой обороны ВС РФ зафиксированы три служебных расследования, связанных с саботажем», — говорится в сообщении.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Черный лебедь для диктатора
Черный лебедь для диктатора Андрей Санников
Лукашенко должен бояться ябатек
Лукашенко должен бояться ябатек Ирина Халип
Какой же подход победит?
Какой же подход победит? Виталий Портников
Чуки и Геки
Чуки и Геки Владимир Пастухов