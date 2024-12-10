Российские военные саботируют приказы командиров в Херсонской области

Российские военные саботируют приказы командиров в Херсонской области1
- 10.12.2024, 10:51
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Оккупанты ломают лодки и сдают координаты баз ВСУ.
Среди российских военных растет количество случаев саботажа, направленного на избежание отправки на штурм островов в дельте Днепра. Оккупанты ломают лодки и сдают координаты баз ВСУ.
О саботаже в российской армии рассказало партизанское движение «АТЕШ».
«Солдаты намеренно ломают моторы, пробивают резиновые лодки и даже передают координаты Силам обороны Украины о расположении лодочных баз и запасов топлива. Известно, что в 126-й отдельной бригаде береговой обороны ВС РФ зафиксированы три служебных расследования, связанных с саботажем», — говорится в сообщении.