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Президента Бразилии срочно госпитализировали из-за кровоизлияния в мозг

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  • 10.12.2024, 11:34
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Президента Бразилии срочно госпитализировали из-за кровоизлияния в мозг

Ему сделали операцию.

Президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву срочно госпитализировали из-за кровоизлияния в мозг, сообщается в пресс-релизе больницы, сообщает бразильское издание Veya.

По данным больницы Сирио-Либанес, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва был доставлен в хирургическую больницу в понедельник вечером, 9-го числа. Из-за головной боли он обратился за медицинской помощью.

МРТ выявило внутричерепное кровоизлияние — результат того, что в октябре Лула да Силва упал и ударился затылком. Врачи ранее уже предупреждали об угрозе внутреннего кровотечения.

В медицинском бюллетене сообщается, что президент Бразилии перенес операцию по удалению гематомы. По данным больницы, операция прошла успешно, и Лула восстанавливается в отделении интенсивной терапии.

В настоящее время Лула да Силва 79 лет.

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