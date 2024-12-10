Президента Бразилии срочно госпитализировали из-за кровоизлияния в мозг

Президента Бразилии срочно госпитализировали из-за кровоизлияния в мозг6
- 10.12.2024, 11:34
- 3,414
Ему сделали операцию.
Президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву срочно госпитализировали из-за кровоизлияния в мозг, сообщается в пресс-релизе больницы, сообщает бразильское издание Veya.
По данным больницы Сирио-Либанес, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва был доставлен в хирургическую больницу в понедельник вечером, 9-го числа. Из-за головной боли он обратился за медицинской помощью.
МРТ выявило внутричерепное кровоизлияние — результат того, что в октябре Лула да Силва упал и ударился затылком. Врачи ранее уже предупреждали об угрозе внутреннего кровотечения.
В медицинском бюллетене сообщается, что президент Бразилии перенес операцию по удалению гематомы. По данным больницы, операция прошла успешно, и Лула восстанавливается в отделении интенсивной терапии.
В настоящее время Лула да Силва 79 лет.