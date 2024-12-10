Белоруска нарисовала мурал на стадионе в Сан-Франциско и впечатлила компанию Adobe 1 10.12.2024, 14:11

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Художница живет в США уже пять лет.

Художница-иллюстратор из Беларуси Надзея Макеева, которая уже пять лет живет в американском Сан-Франциско, нарисовала один из муралов на домашнем стадионе местной футбольной команды San Francisco 49ers, и впечатлила компанию Adobe, которая опубликовала историю беларуски на своей странице в Instagram.

«Надзея Макеева передала дух Bay Area и команды 49ers в этом невероятном мурале на стадионе Levi’s Stadium», — говорится в описании видео.

На кадрах девушка рассказала, что вдохновение для работы нашла в местном климате и людях.

«Я Надзея Макеева, я художник-иллюстратор. Живу здесь уже около пяти лет. Климат, люди, энергия города вдохновили меня работать во многих направлениях. Для Niners я хотела сделать что-то радостное, что передаст дух команды и пейзаж Калифорнии, я работала с продуктами Adobe в течение десяти лет, это был переломный момент для меня», — пояснила она.

Художница добавила, что ее коллаборация с известной компанией «дала фанатам Niners новый способ создать волнение вокруг команды через искусство».

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