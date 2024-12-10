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Bild рассказала, где может поселиться Асад

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  • 10.12.2024, 14:13
  • 4,198
Bild рассказала, где может поселиться Асад
Башар Асад

Запад требует привлечения беглого диктатора к ответственности.

Сирийский диктатор Башар Асад, который после падения своего режима бежал в Москву, вероятно, поселится в элитном районе Москва-сити, где его родственники владеют недвижимостью.

Об этом сообщает немецкая газета Bild.

Отмечается, что семье Асада принадлежит более чем 20 элитных объектов недвижимости в Москве общей стоимостью более 30 миллионов долларов.

Кроме того семья Асада тесно связана с Россией — старший сын диктатора Хафез окончил аспирантуру в Москве, а его мать Асма присутствовала на выпускной церемонии в столице РФ.

При этом международное сообщество продолжает требовать привлечения Асада к ответственности за преступления его режима, однако аналитики считают, что российский диктатор Владимир Путин, которого самого разыскивает МУС, не пойдет на этот шаг.

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