ВСУ из HIMARS подорвали склад боеприпасов РФ в Енакиево 10.12.2024, 14:41

Оккупационные власти начали эвакуацию местного населения.

В оккупированном городе Енакиево Донецкой области, находящемся в 30 км от Донецка, произошла мощная серия взрывов после удара украинской реактивной артиллерией. Согласно сообщениям очевидцев, украинские военные использовали установки HIMARS для точного поражения крупного склада боеприпасов оккупантов, пишет «Диалог».

После удара началась вторичная детонация боекомплекта, сопровождаемая сильными взрывами и пожарами. На видео, снятых местными жителями, отчетливо видно, как продолжают разрываться боеприпасы, а над складом поднимаются густые клубы дыма.

Ситуация вынудила оккупационные власти объявить об экстренной эвакуации жителей близлежащих улиц. Пропагандистские ресурсы РФ заявили, что оккупационная администрация призвала людей покинуть свои дома, взяв с собой документы и вещи первой необходимости.

На данный момент пожар на складе боеприпасов не локализован и взрывы продолжаются. Информация о масштабах потерь среди российских военных и состоянии уничтоженного боекомплекта уточняется.

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