Украинские пограничники уничтожили танк Т-72 и полевой склад боекомплекта россиян 10.12.2024, 18:17

иллюстративное фото

В Сети опубликовали видео успешной работы воинов.

Операторов ударных дронов РУБпАК «Феникс» украинской бригады «Помста» в районе Кременной и Серебрянского лесничества уничтожили танк Т-72, пушку, 8 единиц вражеского автотранспорта, пункт управления БПЛА, полевой склад боекомплекта и горюче-смазочных материалов.

Также воины разрушили российские позиции и ликвидировали немало оккупантов.

В телеграм-канале Госпогранслужбы Украины опубликована видеозапись успешной работы украинских воинов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com