Украинские пограничники уничтожили танк Т-72 и полевой склад боекомплекта россиян
- 10.12.2024, 18:17
В Сети опубликовали видео успешной работы воинов.
Операторов ударных дронов РУБпАК «Феникс» украинской бригады «Помста» в районе Кременной и Серебрянского лесничества уничтожили танк Т-72, пушку, 8 единиц вражеского автотранспорта, пункт управления БПЛА, полевой склад боекомплекта и горюче-смазочных материалов.
Также воины разрушили российские позиции и ликвидировали немало оккупантов.
В телеграм-канале Госпогранслужбы Украины опубликована видеозапись успешной работы украинских воинов.