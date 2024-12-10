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Украинские пограничники уничтожили танк Т-72 и полевой склад боекомплекта россиян

  • 10.12.2024, 18:17
Украинские пограничники уничтожили танк Т-72 и полевой склад боекомплекта россиян
иллюстративное фото

В Сети опубликовали видео успешной работы воинов.

Операторов ударных дронов РУБпАК «Феникс» украинской бригады «Помста» в районе Кременной и Серебрянского лесничества уничтожили танк Т-72, пушку, 8 единиц вражеского автотранспорта, пункт управления БПЛА, полевой склад боекомплекта и горюче-смазочных материалов.

Также воины разрушили российские позиции и ликвидировали немало оккупантов.

В телеграм-канале Госпогранслужбы Украины опубликована видеозапись успешной работы украинских воинов.

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