Польша ужесточит требования к транзиту санкционных товаров через Беларусь и РФ 1 10.12.2024, 18:54

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Проект закона вынесен на обсуждение.

Правительство Польши вынесло на обсуждение проект закона, которым вводятся дополнительные требования к экспорту санкционных товаров через территорию России и Беларуси.

Как пишет Most, документ касается ситуаций, когда санкционные товары следуют через Россию или Беларусь в страны, в отношении которых существует риск того, что они помогают России и Беларуси обходить ограничения. В этом случае экспортёр под угрозой уголовной ответственности должен предоставить, помимо обычной таможенной декларации, заявление. В нём он должен указать, что транзит через территорию России или Беларуси является лишь частью общего маршрута перевозки товаров, при этом начало и конец этого маршрута находятся за пределами этих стран.

Кроме того, в документе необходимо указать, что во время транзита по территории Беларуси или России товар не будет подвергаться перепродаже, переработке, складированию и другим операциям. В заявлении также указывается страна конечного назначения (это должна быть не Беларусь и не Россия) и данные конечного пользователя.

В течение 45 дней с момента вывоза товара за пределы таможенной территории ЕС экспортёр обязан будет предоставить польской таможне документ, подтверждающий завершение таможенного оформления товара в стране назначения. В противном случае на субъект может быть наложен штраф.

Вплоть до конфискации

Если при вывозе товара таможенная служба (в Польше она входит в состав Налоговой администрации) оценит риск обхода санкций как высокий, она вправе будет потребовать дополнительный документ — письмо от производителя товара. Тот должен будет подтвердить, что предпринял действия, чтобы удостовериться, что товар не будет использоваться конечным пользователем для обхода санкций.

Если таможенные органы выявят нарушение санкций, они вправе будут конфисковать товар.

Если закон будет принят в текущем виде, Польша законодательно закрепит уже сложившуюся практику подтверждения, что санкционный товар не осядет в России или Беларуси, и даже ужесточит её.

Напомним, 22 марта 2024 года Минфин Польши выпустил постановление, которое устанавливает дополнительные меры контроля экспорта санкционных товаров из ЕС. Оно распространяется на группы товаров кодов ТН ВЭД 84, 85 и 87. В них входят в основном оборудование и транспортные средства. Если такие товары экспортируются в страны ЕАЭС, Таджикистан, Узбекистан, Турцию и ОАЭ и у сотрудника таможни возникают подозрения, что санкционный груз на самом деле может следовать в Россию, то он вправе затребовать у перевозчика дополнительные документы. Это письмо производителя о том, что он знает, кто является поставщиком и покупателем его товара, через какие страны груз будет следовать, и уверен, что товар не будет использован для обхода международных санкций.

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