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Биржевые цены на кофе обновили исторический максимум

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  • 10.12.2024, 19:00
Биржевые цены на кофе обновили исторический максимум

С начала года цены выросли более чем на 80%.

Мартовские фьючерсы на кофейные зерна подорожали на 5,52%, на пике цена поднялась до $3,48 за фунт, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE. Таким образом, биржевые цены на кофе сорта арабика (Arabica) обновили исторический максимум. С начала года цены на кофе выросли более чем на 80%.

К вечеру рост замедлился до 4,52%, а фьючерсы стоили $3,45 за фунт.

Фьючерсы на кофе выросли до рекордного максимума из-за опасений дефицита поставок из Бразилии, которая является одним из крупнейших поставщиков этого сорта в мире, сообщил Bloomberg. С мая по август некоторые ключевые сельскохозяйственные районы страны столкнулись с самой сухой погодой с 1981 года. Это снижает перспективы урожая арабики в Бразилии в следующем сезоне.

Кроме того, у трейдеров есть опасения по поводу поставок кофейных зерен из Вьетнама, после того как один из ключевых кофейных регионов пострадал от засухи в период роста кофейных деревьев, а в начале сбора урожая во Вьетнаме прошли сильные дожди. Вьетнам является крупнейшим производителем кофе сорта робуста.

Крупный трейдер Volcafe из-за засухи в Бразилии снизил свои ожидания по производству арабики в стране. Ожидается, что страна произведет всего 34,4 млн мешков арабики в следующем сезоне, что на 11 млн мешков меньше сентябрьской оценки.

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