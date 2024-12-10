СМИ: Артиллеристы ВСУ установили мировой рекорд по дальности выстрела в реальном бою 1 10.12.2024, 22:02

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Поразили цель на расстоянии в 70 км.

Украинские артиллеристы установили мировой рекорд по дальности стрельбы обычной полевой артиллерии, поразив цель на расстоянии в 70 км из САУ Krab. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщает Defense Express.

В материале Defence24, посвященном интеграции Krab с высокоточным управляемым снарядом Vulcano GLR, отмечается, что украинские артиллеристы поразили цель на расстоянии 70 км. Это, по мнению экспертов, может свидетельствовать о том, что польские САУ, которые находятся на вооружении Украины, уже оснащены снарядами Vulcano GLR.

При этом нет уточнения о том, насколько результативной была стрельба на 70 км, а также — когда и где произошел этот эпизод.

Defense Express отмечает, что достижение дальности стрельбы в 70 км из стандартной 155-мм пушки является рекордным показателем. Особенно, если учитывать реальные боевые операции, а не тестовые стрельбы на полигонах.

Самоходные гаубицы AHS Krab производит польская компания Huta Stalowa Wola с 2008 года.

Гаубица представляет собой 155 мм нарезную пушку на базе шасси южнокорейской САУ K9 Thunder. Башня орудия изготовлена на базе британской САУ AS-90.

Длина AHS Krab — 12 м, ширина — 3,6 м, высота — 3 м, вес — 48 т. Экипаж состоит из пяти человек.

Длина ствола пушки — 52 калибра, она может стрелять очередями из трех выстрелов в течение 10 секунд или вести интенсивный огонь по два выстрела в минуту. Максимальная скорострельность — до шести выстрелов в минуту. Боезапас пушки — 40 снарядов.

Минимальная дальнобойность САУ Krab — 5 км, дальнобойность осколочно-фугасными снарядами — 32 км, осколочно-фугасными снарядами с газогенератором — 40 км, M982 Excalibur — более 50 км.

Скорость передвижения САУ Krab — до 67 км/ч, а запас хода — 400 км.

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