Российский танк на Харьковщине разнесло в щепки после детонации боекомплекта
- 10.12.2024, 22:23
Видеофакт.
На Харьковщине российские военные пытались потушить свой танк, однако эта попытка закончилась катастрофой для оккупантов. В какой-то момент в результате повреждений произошел взрыв боекомплекта, который полностью уничтожил боевую машину и оккупантов, находящихся рядом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись мощного взрыва опубликована в соцсети. Украинские бойцы сняли уже днем, что вражескую бронемашину разнесло в щепки после детонации.