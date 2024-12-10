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Российский танк на Харьковщине разнесло в щепки после детонации боекомплекта

  • 10.12.2024, 22:23
Российский танк на Харьковщине разнесло в щепки после детонации боекомплекта

Видеофакт.

На Харьковщине российские военные пытались потушить свой танк, однако эта попытка закончилась катастрофой для оккупантов. В какой-то момент в результате повреждений произошел взрыв боекомплекта, который полностью уничтожил боевую машину и оккупантов, находящихся рядом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись мощного взрыва опубликована в соцсети. Украинские бойцы сняли уже днем, что вражескую бронемашину разнесло в щепки после детонации.

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