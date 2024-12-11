Первый удар нового дрона «Пекло»: подробности атаки на НПЗ «Транснефть» в Брянске 11.12.2024, 8:43

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Шесть из 10 беспилотников достигли цели.

В ночь на 11 декабря 10 беспилотников атаковали очередной НПЗ на территории Брянской области.

Украинские СМИ пишут о том, что был атакован НПЗ «Транснефть» в самом Брянске. Однако при этом российские паблики сообщают о пожаре в поселке Свень.

Дроны якобы атаковали наливной пункт нефтепровода «Дружба».

При этом паблик Supernova+ уверяет, что Киев впервые при атаке на Брянск использовал новый реактивный дрон «Пекло».

Всего было запущено 10 беспилотников, 6 из которых достигли цели.

Губернатор Брянщины Александр Богомаз подтвердил сам факт атаки беспилотников.

Однако при этом с его же слов были сбиты или подавлены все 10 дронов.

Он признал факт «возгорания» на одном из промышленных объектов Брянска.

Более того Богомаз заверил местных жителей, что пожар ликвидирован благодаря слаженным действиям сотрудников МЧС.

При этом жители Брянска с ним категорически не согласны и выкладывают в Сеть «яркие» кадры с места прилетов. Беспилотники атаковали НПЗ после 24:00, а пламя колыхает до сих пор. Местные жители также уверяют, что горит НПЗ в районе мясокомбината.

Нефтепровод «Дружба» проходит по территории Брянщины и до Мозыря. Уже оттуда одна ветвь идет в сторону Балтии, вторая Украины и стран ЕС. Известно, что на наливном пункте «Транснефть» - «Дружба» находится испытательная лаборатория для нефтепродуктов.

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