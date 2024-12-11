Путин выводит из Сирии две важнейшие базы и теряет контроль над Ближним Востоком 1 11.12.2024, 9:29

1,904

Есть два возможных сценария развития событий.

После падения режима Башара Асада в Сирии Кремль будет вынужден выводить из страны все военные базы, включая наиболее ценные, расположенные на берегу Средиземного моря – в Тартусе и Хмеймиме. Эти базы обеспечивали России фактический контроль над всем ближневосточным регионом, они были фактором военной силы и авторитета Кремля. Но плохая новость для российского диктатора Владимира Путина состоит в том, что у него нет договоренностей с силами, пришедшими к власти в Сирии. В любой момент ему могут заявить: сторонники Асада не могут находиться на нашей земле.

Есть два возможных сценария развития событий: либо «Хайят Тахрир аш-Шам» с союзниками достигнут согласия, либо в стране начнется гражданская война. В первом случае разрешения на присутствие российских военных не будет. Во втором случае никому не будет дела до этих баз, но и гарантий их безопасности тоже не будет. Понимая это, Кремль уже успел вывести из Сирии часть кораблей и самолетов.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.

– Уход Путина из Сирии – признак настоящих проблем с удержанием контроля? Могут ли другие «контролируемые» воспользоваться ситуацией? Например, могут ли сделать из этой истории определенные выводы национальные окраины РФ? Возможны ли там какие-то подвижки?

– Сложно сказать, как это связано. В целом, конечно, это вдохновляет, особенно движения на Кавказе, к сопротивлению. Там есть подполье. Но в целом происходящее в Сирии напрямую не может влиять на регионы России. Им нужны проблемы внутри самой России, а не внешние факторы, которые бы этому способствовали. Потому что они автоматически не проецируются.

Да, какие-то теракты, какие-то выступления, какое-то подполье может совершать какие-то диверсии, в том числе военные. Это возможно. Но я бы не сказал, что, увидев то, что произошло в Сирии, в Татарстане, Башкортостане или Бурятии начнется поход.

– Допускаете ли вы, что с двух военных баз России в Сирии – Тартус и Хмеймим – будут выведены все войска? Что для РФ будет означать такая потеря?

– Это связано с потерей контроля. Военное присутствие давало возможность влиять на ситуацию в регионе Ближнего Востока, поддерживать ХАМАС, взаимодействовать с «Хезболлой», поддерживать Иран. Наличие этих баз – это и оружие, и фактор военной силы, и контроль за частью территории Сирии. Все взаимосвязано.

Но я думаю, что базы будут выведены из Сирии. Опасность в том, что внутри Сирии может начаться гражданская война. Если пришедшие к власти сирийские силы «Хайят Тахрир аш-Шам» и их союзники не найдут общего языка, то в условиях гражданской войны у Москвы есть шанс сохранить эти базы, их военный потенциал и присутствие.

Но если новое руководство Сирии четко и ясно заявит, что союзники Асада не могут оставаться в регионе – и пока похоже на это, - то, конечно, все базы будут выведены, тем более, что какая-то часть техники, кораблей, самолетов оттуда уже вывезена из опасения, что все это может попасть в руки повстанцев.

Поэтому, скорее всего, базы будут оттуда съезжать либо оставят минимальный контингент. Опять же, все зависит от того, как они договорятся с новым руководством. Игроков там много. Возможно, они будут пытаться что-то решать через Турцию, где-то напрямую с «Аш-Шам». Но пока я скептически смотрю на перспективу Москвы сохранить эти базы.

Если не произойдет что-то, что уже будет не до баз, если в Сирии начнут воевать между собой. А признаки этого тоже есть. И с курдами там напряжение, и не понятно, как с алавитами договорятся, к которым принадлежало семейство Асадов. На фоне внутренних распрей базы могут остаться как островок России и ее присутствия в бушующем регионе.

К примеру, во время гражданской войны в Ливане оставались какие-то анклавы, где в целом была благополучная жизнь. Российские базы в Тартусе и Хмеймиме могут стать такими островками безопасности, и расчет может делаться именно на это. Потому что потеря этих баз – это реальная потеря опоры в Ближневосточном регионе и статуса Москвы в нем.

Где еще, кроме Сирии, Россия может разместить свои базы? Иран – это отдельная история, они не позволят российским войскам там находиться. В Ираке совершенно другие игроки. Пожалуй, Сирия была единственным местом, где у России были хорошие позиции в военном смысле.

Но пока похоже на то, что базы из Сирии они будут выводить. Даже если они договорятся, даже если скажут, что им нужно время на выход, есть опасение, что, если ты долго будешь там присутствовать, долго вывозить, эти базы могут быть захвачены и перейти в руки какой-то из группировок. Такая опасность есть всегда. Если нет твердой договоренности, в подвешенном состоянии Москва не оставит там свои базы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com