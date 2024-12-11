Мужчина выиграл в чемпионате мира по словесной игре в Испании, не владея испанским 2 11.12.2024, 13:17

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иллюстративное фото

Некоторые медиа назвали его победу «вершиной абсурда».

Новозеландец Найджел Ричардс вновь одержал победу в «Эрудите» (скрэббл). В игре нужно оперативно составлять новые слова в клетках по вертикали и горизонтали, опираясь на буквы из уже открытых слов, пишет «Нож».

В этом году чемпионат проходил на окраине Гранады, за звание лучшего «словодела» сражались 150 участников из разных стран. Почти все финалисты владели испанским, но только не победитель. Ричардса, как и в случае с чемпионатом во Франции, спасла феноменальная память: мужчина утверждает, что выучил все слова испанского словаря.

Некоторые медиа Испании назвали победу Ричардса «вершиной абсурда». Однако соперники и другие знатоки скрэббла поддержали игрока, напомнив, что тот — человек-легенда.

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