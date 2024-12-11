Капитан ВМС Украины: России досталась роль мартышки 2 11.12.2024, 14:39

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Павел Лакийчук

В ближайшие дни россиян в Сирии не будет.

Россияне прячут свои корабли от сирийских повстанцев. Эскадру ВМФ РФ вывели в открытое море из базы Тартус. Капитан ВМС Украины I ранга, руководитель военных программ Центра глобалистики «Стратегия ХХI» Павел Лакийчук рассказал сайту Charter97.org, что будет означать потеря этой базы для России:

— На текущий момент нет информации о том, что россияне утратили базу в Тартусе и авиабазу в Хмеймиме, но все к этому идет. В ближайшие дни россиян в Сирии не будет. Сначала, наверное, поговорим о военно-морской базе. Российская военно-морская база в Тартусе официально называется 720-й пункт материально-технического обеспечения (ПМТО), а не военно-морская база.

Она досталась в наследие от советского военно-морского флота в Средиземном море. Была такая 5-я Средиземноморская эскадра кораблей ВМФ. Для ее функционирования в Красном море, в Средиземном море, был развернут целый ряд таких пунктов материально-технического обеспечения, которые были предназначены для заправки горючим, продовольствием, прочим имуществом кораблей эскадры, для их ремонта.

Вот в таких ПМТО базировалась плавмастерская, суда обеспечения, которые обслуживали боевые корабли. После распада Советского Союза практически все такие ПМТО в Средиземном море были ликвидированы. За исключением одного — россиянам удалось сохранить такой ПМТО в сирийском Тартусе.

Он занимает северную часть Тартусского порта. Военно-морская база в Тартусе была значительно расширена, когда россияне воевали в Сирии. Если посмотреть, то Россия захватила территорию южнее сирийского судоремонтного завода. Она сопоставима по возможностям с пунктом базирования россиян в Новороссийской военно-морской базе. Это геопорт, где базируется весь оставшийся Черноморский флот сейчас.

Можете представить себе утрату такого объекта для российского ВМФ. Фактически в Средиземном море они теряют последнюю опору. Еще год назад россияне вели переговоры и размышляли о расширении своего влияния в Средиземном море, в Красном море, с Йеменом и Суданом пытались договориться о создании еще одной дополнительной базы.

Правда, получили от ворот поворот. Однако речь шла о расширении российского присутствия в Средиземном море. Сейчас, в случае утраты Тартуса, россияне остаются в Средиземном море неприкаянными.

Прежде, в нормальных отношениях России с европейцами, они могли себе позволить кроме этой базы заправляться, доставлять комплектующие и необходимые вещи через аэропорты и порты в европейских странах. Лимассол на Кипре фактически использовали как вспомогательный путь доставки каких-то грузов для своих кораблей. Но сейчас россияне и там нежелательные гости. Путин сделал все, чтобы его изгнали из Средиземного моря.

— Если брать глобальную ситуацию — Россия теряет Средиземное море, благодаря морским дронам Украины у РФ большие проблемы в Черном море, Балтийское море стало «внутренним озером НАТО». Остается ли Россия «силой» на море, с которой считаются?

— Россия большая страна, ее военно-морской флот состоит из целого ряда флотов. Это Северный флот, который дислоцируется преимущественно на Кольском полуострове России, и является основой ее военного могущества. Там есть атомные подводные лодки с баллистическими ракетами, основная составляющая ядерной триады, совсем до недавнего времени базировался их единственный так называемый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», который, скорее всего, уже в море не выйдет. Основная сила флота у них концентрировалась там.

Также есть Тихоокеанский флот из двух флотилий — Приморская флотилия во Владивостоке, а также Камчатская флотилия, еще меньшая по количеству. Этот флот уступает по своей мощности Северному флоту, но это также довольно серьезная военная сила.

Есть еще флоты поменьше — это Балтийский и Черноморский, но они и в прежние времена были вспомогательными единицами. Россияне понимали, что по большому счету они заперты в своей акватории, что и подтвердил сегодняшний день.

Каспийскую флотилию мы вообще в счет не берем. Да, там есть носители «Калибров», да, они могут по нам бить, да, они могут выйти в Черное море, но силы, которые даже нельзя сравнить с мощью побитого Черноморского флота. На сегодняшний момент говорить о том, что Балтийский и Черноморский флот определяют силу российского флота, не совсем правильно.

Украина (да и не только она) демонстрирует своей тактикой действий, что в закрытых морях, на малых театрах, преимущество при ведении боевых действий определяют вовсе не большие корабли. Большие корабли для малых театров — это просто большие мишени. Это касается не только Черного и Балтийского моря, а и Средиземного, кстати, тоже.

Что касается океанской мощи, то и здесь Россия не в очень хорошем положении. Война продемонстрировала, что финансирование флота не удовлетворяет их основные потребности. Да, они производят небольшие корабли прибрежной зоны, что касается больших кораблей, то и там Россия уже не строитель. Она не может тягаться ни с Соединенными Штатами, ни тем более уже с Китаем, который выступает тигром в Тихоокеанском регионе. России же досталась роль мартышки.

Большие корабли РФ, которые она имела, по факту доживает свой век. Это и тот же «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», который пребывает в постоянном ремонте и, скорее всего, уже в море никогда не выйдет, это и «Петр Великий», атомный крейсер, который был флагманом военно-морского флота России, корабль советской постройки, который будет списан.

Сейчас на замену ему пытаются ввести в состав флота «Адмирала Нахимова». Это также ракетный крейсер класса «Киров», построенный в советское время, но он был в ремонте и консервации с 95-го года прошлого столетия. Вот на днях он вышел в море для ходовых испытаний, но это тоже блеф и информационный шар в лузу.

Россия больше не океанская держава, она не имеет тех возможностей и способностей, которые имел даже советский военно-морской флот. Это видят и ее так называемые враги — Соединенные Штаты, Британия, европейцы, но также и партнеры или союзники, которых тоже можно назвать в каком-то смысле врагами, конкурентами. Конкуренты России на Тихоокеанском театре — это Китай и Индия, которые уже имеют флоты на порядок больше, нежели Российская империя.

— Как бегство россиян из Сирии может повлиять на моральное состояние российских военных, которые сейчас воюют против Украины?

— С нашей точки зрения — положительно, это хороший опыт, как надо возвращаться домой — быстро, бросая все, что наворовано непосильным трудом. То, как в эти часы происходит эвакуация российских сил из Сирии, — это показатель того, что американцы из Афганистана бежали не так быстро. Оказывается, можно бежать быстрее, да и с большими потерями.

Одновременно есть информация о том, что израильтяне уже бомбят российские объекты в Сирии, которые либо уже брошены, либо россияне их бросают. Речь идет и о Тартусе. Скорее всего, там израильтяне бомбят сирийскую бригаду ракетных катеров, которая в том же пункте базирования дистанцировалась, как раз посередине российского ПМТО. Это сигнал — лягушка еще не сдохла, но ее уже режут.

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