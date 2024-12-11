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Google отключит белорусские аккаунты AdSense, AdMob и менеджера рекламы

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  • 11.12.2024, 15:20
  • 1,618
Google отключит белорусские аккаунты AdSense, AdMob и менеджера рекламы

Монетизация станет невозможна.

Корпорация Google приняла решение отключить учетные записи AdSense, AdMob и менеджера рекламы пользователей из Беларуси. Как пишет «Зеркало», об этом сообщается в рассылке компании.

«13 декабря 2024 года мы деактивируем все аккаунты менеджера рекламы, AdSense и AdMob пользователей Беларуси. Это означает, что монетизация через такие аккаунты станет невозможна. Доход за декабрь будет выплачен примерно 21−26 января 2025 года, если в аккаунте не приостановлено получение платежей и достигнуты пороги оплаты», — говорится в сообщении команды Google.

Напомним, в августе 2024 года Google «в связи с событиями, происходящими в России», приостановил возможность монетизации контента с помощью AdSense, AdMob и менеджера рекламы для проживающих там издателей.

AdSense — сервис контекстной рекламы от Google. Программа автоматически размещает на веб-сайтах текстовые и графические объявления, подходящие по контексту. Владельцы сайтов, размещающие рекламу, получают доход за клики (переходы посетителей по рекламным ссылкам) и показы рекламы.

AdMob — это инструмент, который позволяет разработчикам получать доход от своих мобильных приложений, показывая в них рекламу по заданным критериям.

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