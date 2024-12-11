Google отключит белорусские аккаунты AdSense, AdMob и менеджера рекламы 2 11.12.2024, 15:20

1,618

Монетизация станет невозможна.

Корпорация Google приняла решение отключить учетные записи AdSense, AdMob и менеджера рекламы пользователей из Беларуси. Как пишет «Зеркало», об этом сообщается в рассылке компании.

«13 декабря 2024 года мы деактивируем все аккаунты менеджера рекламы, AdSense и AdMob пользователей Беларуси. Это означает, что монетизация через такие аккаунты станет невозможна. Доход за декабрь будет выплачен примерно 21−26 января 2025 года, если в аккаунте не приостановлено получение платежей и достигнуты пороги оплаты», — говорится в сообщении команды Google.

Напомним, в августе 2024 года Google «в связи с событиями, происходящими в России», приостановил возможность монетизации контента с помощью AdSense, AdMob и менеджера рекламы для проживающих там издателей.

AdSense — сервис контекстной рекламы от Google. Программа автоматически размещает на веб-сайтах текстовые и графические объявления, подходящие по контексту. Владельцы сайтов, размещающие рекламу, получают доход за клики (переходы посетителей по рекламным ссылкам) и показы рекламы.

AdMob — это инструмент, который позволяет разработчикам получать доход от своих мобильных приложений, показывая в них рекламу по заданным критериям.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com