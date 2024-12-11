Специалисты определили смартфон с лучшей камерой этого года 11.12.2024, 17:25

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иллюстративное фото

Эксперты сравнили главные флагманы на рынке.

В 2024 году на рынке появилась куча достойных флагманов, однако отдельного внимания пользователей заслужили iPhone 16 Pro Max, Pixel 9 Pro и Galaxy S24 Ultra. Специалисты Gizmodo сравнили главные флагманы на рынке и выяснили, какой из них снимает лучше.

Обозреватели подчеркнули, что каждый смартфон обладает своими сильными сторонами, что делает выбор субъективным. Тем не менее, именно iPhone 16 Pro Max назвали самым оптимальным решением для фотографов в конце 2024 года.

Камеру iPhone 16 Pro Max похвалили за превосходную цветопередачу, четкость и общее качество снимков. Добавьте сюда фирменные функции камеры Apple и новый элемент для съемки Camera Control и у вас будет достаточно, чтобы сдержать любых конкурентов на данный момент, говорится в обзоре.

Напомним, что iPhone 16 Pro Max вышел с улучшенной тройной камерой, которая получила широкоугольный объектив на 48 мегапикселей, 48-мегапиксельный «ультраширик» и 12-мегапиксельный телескопический сенсор. Аппарат имеет 5Х оптический зум и умеет снимать 4K-видео со скоростью 120 кадров в секунду, чего прежде в смартфонах Apple не было.

Samsung Galaxy S24 Ultra выделяется 200-Мп модулем и 100-х приближением Space Zoom. Однако снижение оптического зума с 10-кратного до 5-кратного в этом поколении смутил экспертов. Несмотря на продвинутую постобработку с помощью Galaxy AI, детализация снимков оказалась менее впечатляющей по сравнению с конкурентами.

Третье устройство, Google Pixel 9 Pro XL, показало свое превосходство в условиях слабого освещения. Эксперты высоко оценили функции Add Me и Magic Editor, которые открывают новые возможности для креативной съемки с помощью искусственного интеллекта. Но отсутствие значительных аппаратных обновлений не позволило Pixel обойти iPhone.

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