Индекс NASDAQ впервые в истории превысил 20 000 пунктов 11.12.2024, 21:05

Акции технологический компаний дорожают на ожиданиях смягчение регулирования при президентстве Трампа.

Индекс NASDAQ Composite в 20:07 по Минску вырос на 1,7%, до 20022,62 пункта. Отметку в 20 000 пунктов один из главных индикаторов американского рынка акций превысил впервые в истории. Предыдущий рубеж — 19 000 пунктов — NASDAQ Composite перешагнул всего в начале ноября. Всего с начала этого года индекс вырос на 33,4%.

Акции технологический компаний дорожают на ожиданиях смягчение регулирования при президентстве Дональда Трампа и ставках на рост прибыли за счет ИИ в следующих кварталах, пишет Reuters.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com