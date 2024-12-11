Индекс NASDAQ впервые в истории превысил 20 000 пунктов
- 11.12.2024, 21:05
Акции технологический компаний дорожают на ожиданиях смягчение регулирования при президентстве Трампа.
Индекс NASDAQ Composite в 20:07 по Минску вырос на 1,7%, до 20022,62 пункта. Отметку в 20 000 пунктов один из главных индикаторов американского рынка акций превысил впервые в истории. Предыдущий рубеж — 19 000 пунктов — NASDAQ Composite перешагнул всего в начале ноября. Всего с начала этого года индекс вырос на 33,4%.
Акции технологический компаний дорожают на ожиданиях смягчение регулирования при президентстве Дональда Трампа и ставках на рост прибыли за счет ИИ в следующих кварталах, пишет Reuters.