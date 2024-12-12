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В Беларуси перестали слушать российских исполнителей

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  • 12.12.2024, 10:57
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В Беларуси перестали слушать российских исполнителей

В декабре музыканты из РФ не заняли ни одного места в топ-10.

В Беларуси перестали слушать российских исполнителей. В декабре 2024-го музыканты из РФ не заняли ни одного места в топ-10 самых популярных композиций в сервисе Apple Music (даже в Эстонии российские музыканты в первую десятку попали), пишет РБК.

В предыдущий раз снижение интереса к российским музыкантам в «постсоветских странах» фиксировалось в 2022 году (в 2023-м он частично возобновился). Из хит-парадов их вытесняет корейская и американская музыка.

Эксперты из РФ не видят в этом каких-то глубинных сдвигов. Они связывают ситуацию с низкой концертной активностью и слабым продвижением российской поп-культуры за рубежом.

Apple Music — один из крупнейших в мире аудиосервисов. Рейтинги обновляются ежедневно. РБК проанализировал их за декабрь 2022, 2023 и 2024 годов и сопоставил данные. В прошлом году Беларусь была лидером по российским исполнителям в топ-10 (девять из десяти). Однако теперь весь рейтинг самых популярных песен представлен южнокорейской музыкой.

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