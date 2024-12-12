Морпехи ВСУ и пулемет 50-го калибра уничтожили российских штурмовиков в районе Константинопольского 1 12.12.2024, 12:21

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В Forbes показали видео разгрома оккупантов в «Кураховском котловане».

Бойцы из 505-го батальона морпехов ВСУ остановили продвижение вражеской штурмовой группы в районе Константинопольского на Кураховском направлении.

Вражеская армия всеми силами хочет уничтожить выступ ВСУ между Андреевкой и Дальним, чтобы выйти к Курахово на севере.

После этого враг открывает себе еще один путь для давления на защитников ВСУ, находящихся в Покровске, информирует ресурс Forbes.

The Russians arrived to launch an assault using armored vehicles. However, as soon as the infantry disembarked, the vehicles were destroyed by drones and artillery. The infantry itself was then accurately targeted by a heavy machine gun operated by the Ukrainian marines of the… pic.twitter.com/cQUeCpkXly — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) December 10, 2024

На данный момент ВСУ полностью контролируют так называемый «Кураховский котлован», что дает возможность постоянно угрожать 90-й танковой дивизии ВС РФ.

Враг периодически пытается ликвидировать угрозу со стороны «Кураховского котлована».

Один из случаев произошел в начале недели, когда вражеская бронетехника высадила в районе поселка штурмовиков.

Однако бойцы из 505-го батальона 37-й морской бригады ВСУ встретили бронетехнику и штурмовиков прицельным огнем. Вначале ВСУ уничтожили всю бронетехнику, которая подвозила штурмовиков к месту высадки.

Враг недосчитался минимум пяти бронемашин.

После этого за дело взялись украинские морпехи. На британской БМП Mastiff украинские морпехи заехали в Константинопольское и зачистили населенный пункт от вражеских штурмовиков.

Бойцы ВСУ вели огонь из пулемета 50-го калибра.

Эксперты подчеркнули, что бои за Константинопольское были эффективны, но таких операций сейчас немного со стороны ВСУ.

Локальные победы в отдельно взятых боях – это еще не масштабная победа на поле боя, заявили военные аналитики из ISW.

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