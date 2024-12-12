Песков засуетился из-за ударов «Паляницы» и ATACMS по Таганрогу 1 12.12.2024, 14:47

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Фото: Getty

Бомбоубежища для гражданских в городе были закрыты.

В России заявили, что обязательно ответят на атаку ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге.

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, передает «Фокус».

«Хочу напомнить абсолютно недвусмысленное и прямое заявление Министерства обороны Российской Федерации, которое было вчера, где четко сказано, что ответ последует», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что «ответ последует тогда и так, как будет признано целесообразным». «Но он последует обязательно», — заверил представитель Кремля.

Днем ранее в Министерстве обороны РФ официально признали, что утром 11 декабря 2024 года был нанесен ракетный удар по военному аэродрому Таганрог на территории Ростовской области.

«В ходе проведенного разбирательства достоверно установлено, что были применены шесть баллистических ракет ATACMS американского производства», — сообщили в ведомстве.

Также там отметили, что «две ракеты сбиты боевым расчетом ЗРПК «Панцирь», остальные – отклонены средствами радиоэлектронной борьбы».

Там загадочно сообщили, что результате падения фрагментов ракет есть пострадавшие «среди личного состава», но не сообщили, сколько именно пострадавших. Признали, что повреждения получили два здания на технической территории аэродрома и три единицы военной автомобильной техники, а также гражданские автомобили на прилегающей к аэродрому автостоянке.

«Данная атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты», — резюмировали в Минобороны РФ.

При этом в самом Таганроге заявили, что бомбоубежища были закрыты, пока звучала воздушная тревога, подтвердили, что пострадавших много, так как жителей попросили сдавать кровь. И пожаловались, что в городе не было отопления несколько часов.

Некоторые пожаловались, что «отклоненные» российским ПВО ракеты летят по гражданским.

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