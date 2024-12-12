В «Яндекс Go» появится виртуальная очередь 12.12.2024, 15:39

При высоком спросе на такси.

Сервис «Яндекс Go» намерен изменить механику назначения заказов на такси во время высокого спроса, когда не хватает свободных машин. Так, для тарифа «Эконом» появится виртуальная очередь, показывающая, сколько пользователей уже ждут машину, говорится в пресс-релизе, пишет «Коммерсантъ».

Пресс-служба компании пояснила, что очередь поможет пассажирам оценить обстановку и решить, дожидаться машину или же уехать другим транспортом. В частности, если очередь будет убывать медленно, «Яндекс Go» предложит заказать такси в другом тарифе или выстроить маршрут до пункта назначения на общественном транспорте.

В «Яндекс Go» отметили, что ввели эту функцию по просьбам пассажиров.

«После окончания массовых мероприятий многие пользователи не понимают, каковы их шансы получить машину: такси заказывают все вокруг, а свободных автомобилей поблизости обычно не хватает. Теперь в период пикового спроса первыми смогут уехать те пассажиры, которые сделали заказы раньше», — сказано в заявлении пресс-службы агрегатора такси.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com