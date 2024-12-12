Белорусский бизнес в Польше зарабатывает 4 млрд евро в год 1 12.12.2024, 20:03

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Кто и на чем.

Совокупная выручка белорусских компаний в Польше за 2022 год составила не менее 4 млрд евро. И хотя в 2023-м она несколько снизилась из-за санкций и падения спроса, Польша по-прежнему остается самым привлекательным местом вложения капиталов и умений для тысяч белорусских предпринимателей.

О том, в каких отраслях и регионах соседней страны наши соотечественники зарабатывают эти немалые деньги, почему сейчас многим стало тяжелее это делать и как меняет структуру белорусского бизнеса продолжающаяся эмиграция, порталу «Белорусы и рынок» рассказал автор исследования о современном белорусском бизнесе в Польше Вадим Сехович.

— Как события 2020 и 2022 годов повлияли на бизнес белорусов в Польше?

— Он изменился количественно и качественно. Число компаний и их выручка стремительно росли. Особенно по итогам 2022 года. Война в Украине стала триггером эмиграции в соседнюю страну. Война, к сожалению, продолжается, как и эмиграция. Но темп последней, по крайней мере, замедлился.

В количественном плане, по данным польских статданных, а конкретно Главного центра экономической информации, по итогам 2020 года было зарегистрировано около 450 вновь открытых компаний, в которых хотя бы одним учредителем было юридическое или физическое лицо из Беларуси. В 2021 году их число удвоилось, а в 2022-м достигло пика за последнюю пятилетку. Был установлен рекорд — почти 1,8 тысячи новых бизнесов за год.

С 2023-го наблюдается замедление темпов. В прошлом году появилось около 1,7 тысячи новых юрлиц. По итогам первой половины 2024-го — около 700. То есть по итогу года регистраций будет меньше, чем в 2023-м.

— Сколько всего белорусских бизнесов в Польше?

— Всего по итогам 2022 года в Польше было зарегистрировано около 5 тысячи бизнесов с белорусским капиталом. По итогам 2023-го — около 6,5 тысячи. На середину этого года — чуть более 7,1 тысячи.

В качественном плане показатели не менее масштабны. Встречались данные одного из исследований по совокупной выручке белорусских бизнесов в Польше за 2022 год. Назывался 1 млрд евро. Но на самом деле она больше. В разы.

Польская статистика предоставляет данные о зарегистрированных бизнесах. Но не все они работающие.

В своем исследовании за 2022 год мы учли только действующие и предоставившие отчеты регулятору юрлица. Выделили бизнесы, в которых не менее 25% долей принадлежит белорусам. Учли также те, которые работают на польском рынке из других, кроме Беларуси, юрисдикций — из Литвы, Латвии, Кипра, Германии, Чехии, Великобритании и т.д.

В итоге совокупная выручка около 700 крупных и средних компаний составила, если учитывать курс на тот период, почти 3,4 млрд евро. По сравнению с этой же категорией из 2021 года (390 компаний с совокупной выручкой 2,1 млрд евро) — рост примерно на 40%. А если принять в расчет малые предприятия и ипэшников — можно смело говорить о не менее 4 млрд евро ежегодной выручки белорусского бизнеса в Польше.

Польша, конечно, лидер по масштабам бизнес-эмиграции. Но есть еще Литва, Латвия, Германия, Кипр, Чехия, та же Грузия, как главные центры этой новой волны. С учетом осевших за последние пять лет в них бизнесов, полагаю, можно говорить о 5−5,5 млрд евро ежегодно генерируемых доходов белорусского бизнеса в эмиграции. Только в Европе. И мы не рассматриваем пока, например, бизнесы в США или ОАЭ.

— Очень серьезная сумма…

— Сумма, я бы сказал, весьма приличная.

Кстати, мы провели исследование по еще одному показателю — возрасту. Впервые в 2022 году число крупных и средних компаний, зарегистрированных после 2020 года, превзошло число бизнесов, работавших тут до этого периода. В нашей базе компаний из «эмиграционной волны» — 400. Против 300, которые открывались с начала 2000-х по 2020 год.

Старейшие относятся к 2001 году. Среди них самый известный бизнес — это фабрика по производству дорожных покрытий Kon-Tur. Ее в Люблинском воеводстве открыли брестчане братья Черненко.

— А какие предприятия входят у вас в категории «крупные» и «средние»?

— Крупные — с выручкой от 40 млн злотых в год, это немногим меньше 10 млн евро. Средние — от 1 млн до 40 млн злотых.

— А сколько крупных бизнесов и кто в этой группе?

— По итогам 2022 года было 49 компаний. Годом ранее — 27.

Трое — E100 International Trade, EPAM Systems (Poland) и Polbilding — с выручкой свыше 1 млрд злотых. А вообще эти 49 компаний обеспечили свыше 75% совокупной выручки белорусского бизнеса на польском рынке.

Так что белорусский бизнес не такой уж и небольшой. Перечисленные выше компании и еще два бизнеса в 2022 году входили в топ-2000 крупнейших бизнесов Польши. По итогам 2023 года их, правда, в этом списке стало на одну компанию меньше.

— А есть ли данные, как совокупная выручка распределяется по отраслям? Какие из них генерируют основные объемы?

— Да, мы сделали такой анализ. 2022 год стал периодом взлета — и количественного, и качественного — транспортно-логистического сегмента. Из чуть более 700 крупных и средних компаний более 240 представляли эту отрасль. Причем новичков — компаний, преодолевших индикатив по выручке в 1 млн злотых — было около 90. Совокупная выручка в этом сегменте составила свыше 800 млн евро, увеличившись по сравнению с предыдущим периодом в 2,2 раза.

По объему выручки, правда, транспортникам и прочим далеко до оптовиков. Даже несмотря на то, что из-за санкций эта отрасль потеряла практически всех представителей госсектора. Потеряла Beloil Polska, формировавшую значительные объемы выручки вообще всего белорусского бизнеса в Польше. Тем не менее совокупная выручка примерно 145 оптовых компаний в 2022 году выросла в 1,3 раза и составила в эквиваленте свыше 1,7 млрд евро.

На третьем месте — IT. В 2022-м была 101 компания с выручкой свыше 1 млн злотых. Причем из этого числа практически половина — только стартанувшие на польском рынке. Выручка сотни IT-бизнесов за год выросла в 2,8 раза, составив около 600 млн евро.

Это три ключевых сегмента, в которых работает и зарабатывает белорусский бизнес в Польше.

Также мы исследовали динамику в строительстве, рознице, производстве и услугах.

— Как понимаю, Варшава и Мазовецкое воеводство — главный приоритет белорусского бизнеса по локализации?

— Абсолютно верно.

На Мазовецкое воеводство приходилось более трети действующих крупных и средних предприятий — около 300 из 700. В этом регионе расположены штаб-квартиры E100 International Trade, Tels Global Polska, E100 Power Max, ASBIS Poland, Krafttrans Taurus и других компаний. Выручка варшавских и окрестных бизнесов, в первую очередь торговых, в 2022-м составила половину от всей — 1,7 млрд евро.

Второе место по значимости у Подляского воеводства. Это 135 компаний и за 400 млн евро выручки. Его административный центр Белосток — главный анклав для автотранспортных и логистических компаний белорусов. Впрочем, хватает оптовых, строительных бизнесов и, как нигде, розничных. В лидерах по 2022 году были WGT Group, Azonik, Bilax, Bagat и так далее.

По числу действующих компаний третье место (около 100) у еще одного восточного воеводства — Люблинского. Но центром для белорусов в нем исторически является не административный центр, а повятовый город Бяла-Подляска. В нем находится второй по значению транспортно-логистический анклав. А всего выручка крупного и среднего бизнеса (самые значимые компании Polcarbotrans, Rezon Trans, Kon-Tur, Transit-Pol) в этом регионе составила чуть более 300 млн евро.

По выручке Люблинщину в 2022 году обошли 35 компаний из Малопольского воеводства. Объясняется это просто. В ее столице Кракове находится головной офис EPAM Systems. На нее пришлась львиная доля из примерно 370 млн евро совокупной выручки малопольских бизнесов.

Малопольское, как и Нижнесилезское воеводства, кстати, — два региона, где по числу компаний и по объемам выручки первые места занимают белорусские IT-компании. Белорусской «специализацией» Великопольского и Силезского являются транспортные бизнесы. А в Поморском больше всего белорусов в строительстве.

— Исследование опирается на данные 2022 года. А что происходило потом и происходит сейчас?

— В создании аналогичного обзора по 2023 году мы ограничены спецификой работы соответствующих служб Польши: сроками подачи отчетов в национальный судебный реестр (Krajowy Rejestr Sądowy, KRS) и их обнародованием. Но, на данный момент, обработано около 80% данных. Думаю, это вполне достаточно, чтобы сформировать картину по 2023 году и рассказать о трендах.

Есть негативный тренд. А есть позитивный.

Негативный в том, что 2022-й, пожалуй, пока является и, скорее всего, останется на многие годы «золотым годом» для белорусского бизнеса в Польше. В 2023-м вместе с уменьшением числа новых бизнесов росло число закрытых. Малые бизнесы не перерастали в средние и крупные в таком количестве как раньше. И большинство участников из большинства секторов потеряло в выручке.

Две причины основные. Первая — введение новых и ужесточение старых санкций в отношении Беларуси и России, с которыми оставались связаны многие бизнесы. Вторая — общее падение деловой активности в польской, европейской и мировой экономике.

В первую очередь, санкции, во вторую — депрессия отразились на транспортно-логистической отрасли, которая перестала быть драйвером еще в прошлом году. В 2023-м ситуация выглядела не так проблематично. Но летом 2024 году санкции были ужесточены, а трафик на ключевых направлениях сократился.

Секторальные санкции выбили в 2023 году из колеи многие компании, которые занимались оптовой торговлей древесиной, металлами, химической продукцией. Их импорт или вообще прекратился, или объемы значительно уменьшились. Ужесточился контроль за деятельностью по поставкам автомобилей в Беларусь. Вообще за доставкой европейских товаров из Европы в Беларусь или через Беларусь, на которой делали обороты многие белорусские маркетплейсы в приграничных регионах. Просели крупные строительные компании белорусов, включая лидеров отрасли Sahaty и Triobud.

Оценочно, даже существенный прирост, который показали IT-компании (многие выросли в два или три раза), не перекроет потери в остальных секторах. Сказалось на общих показателях и то, что из-за продажи своего бизнеса в России, Беларуси и Казахстане крупнейшая белорусская компания в Польше E100 International Trade потеряла за год в выручке 680 млн евро.

Полагаю, что даже при появившихся в течение 2023 года почти 1,5 тыс. дополнительных бизнесов совокупная выручка была меньше, чем в 2022 году. Может, не катастрофический, но тренд такой наблюдается.

— А какой же тогда положительный тренд?

— А положительный тренд в том, что в Польшу активнее пошли долгосрочные инвестиции белорусов. На смену зачастую мутным торговым проектам, нацеленным на обход санкций, деньги на долгосрочной основе инвестируются в производство, в розницу, в сферу услуг. Их окупаемость — не один-два года. А это говорит о том, что белорусы обосновываются в Польше надолго.

Это отмечают и в Национальном банке Польши. По его информации, в 2023 году Беларусь стала одним из лидеров по объему новых вложенных прямых инвестиций в польскую экономику. Они выросли в два раза и на конец 2023 года насчитывали 3,1 млрд евро.

В основном их делает средний бизнес. В промышленности появились новые производства табачных изделий, упаковки, предметов женской гигиены, фармацевтических средств, стройматериалов. Разрабатываются беспилотники. Растет число компаний, которые производят мебель. Интересная ниша, которую на общепольском уровне осваивают белорусские предприниматели, — производство и реализация теплиц.

Магазины превращаются в сети. В Варшаве есть, например, сеть цветочных магазинов, работающих в крупных торговых центрах.

В 2022-м первые белорусские проекты в общепите вышли за рамки 1 млн евро и выше ежегодной выручки.

В секторе услуг белорусы наиболее часто инвестируют в агентства по трудоустройству. В нем уже дошло до разделения по сегментам. Есть крупная белорусская фирма, которая специализируется на трудоустройстве врачей. Много компаний, занимающихся клинингом, образованием, туризмом, риелтерских контор. Есть белорусские отельеры, белорусские медицинские центры.

Активно развивается сектор b2b. Из Беларуси он вытесняется российскими компаниями и часто переносит свою деятельность на польский рынок. Часто обслуживая эмигрировавших на него своих прежних клиентов.

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