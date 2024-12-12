РФ построила в 15 раз меньше авиалайнеров, чем планировала 1 12.12.2024, 20:47

На сегодняшний день собраны лишь семь штук или 6,5% от плана.

Россия построила лишь семь гражданских самолетов после начала войны в Украине. Согласно планам властей РФ, этот показатель должен был составить 108 штук, сообщает BBC в четверг, 12 декабря.

Как выяснили журналисты, после февраля 2022 года Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в «Ростех», построила лишь семь авиалайнеров Sukhoi SuperJet 100 «из довоенного задела». Также созданы два опытных самолета Ил-96-400М и Ил-114, которые проходят испытания.

Между тем, согласно программе развития авиаотрасли до 2030 года, которую правительство РФ утвердило в июне 2022 года, к концу года предполагалось выпустить 14 гражданских самолетов, в 2023 году — 25, до конца 2024 года — еще 69 штук. Всего до конца 2030 года планировалось построить 1032 пассажирских самолета.

Срыв этого плана свидетельствует о том, что ОАК «оказалась не в состоянии производить пассажирские самолеты», пишет BBC. Причиной кризиса отрасли журналисты называют введенные в отношении России после ее нападения на Украину западные санкции, которые «оказались настолько серьезными, что поставили авиапромышленность на грань выживания». Например, из-за санкций возникли проблемы с производством двигателей, систем авионики, элементов салона.

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