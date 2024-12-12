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Видеофакт: Евродепутаты посетили акцию протеста в Тбилиси

  • 12.12.2024, 23:54
Видеофакт: Евродепутаты посетили акцию протеста в Тбилиси

Протестующие встретили их овациями.

Члены Европарламента, которые прибыли в Грузию с визитом, посетили акцию протеста на проспекте Руставели. Протестующие встретили их овациями, поблагодарили за их позицию и поддержку грузинского народа. Евродепутаты побеседовали с участниками акции.

В составе делегации Европарламента представители Литвы, Польши, Франции, Германии и Нидерландов. Ранее они встречались с Саломе Зурабишвили, представителями оппозиции и НПО.

Некоторые демонстранты скандировали «Санкции! Санкции!», призывая страны ЕС ввести ограничения против лидеров «Грузинской мечты».

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