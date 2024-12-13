Позорный побег из Сирии: войска РФ пьют и мародерствуют перед эвакуацией 13.12.2024, 8:48

3,700

Cирийские повстанцы со свистом провожают отступающих россиян.

Россия начала масштабную эвакуацию своих войск и военной техники с территорий Сирии. Солдаты из отдаленных регионов страны стягиваются на военно-морскую базу в Тартусе и авиационную базу в Хмеймиме, пишет «Диалог.UA».

По данным ГУР, ожидание эвакуации сопровождается традиционным для россиян пьянством и мародерством, что уже вызывает возмущение среди местного населения и радует сирийских повстанцев.

В Сети появилось видео, на котором сирийские оппозиционные бойцы со свистом провожают отступающих российских солдат. Повстанцы, явно наслаждаясь моментом, посвистывают им вслед, фиксируя это на камеру.

Согласно данным разведки, эвакуация российских войск проводится по воздуху и морю:

Военно-транспортная авиация: ежедневно между Хмеймимом и российскими аэродромами курсируют 4-5 самолетов, доставляющих как военных, так и оборудование.

Морской транспорт: в направлении сирийского порта «Тартус» движутся корабли ВМФ России, включая десантные суда «Иван Грен» и «Александр Остраковский».

На данный момент они находятся в Норвежском море, их проход через Ла-Манш ожидается через несколько дней. Кроме того, задействованы сухогрузы Sparta и Sparta II, вышедшие из Балтийска и Санкт-Петербурга.

Их целью также является транспортировка военной техники, которая больше не понадобится российским войскам в Сирии.

Причины отступления

Военная разведка отмечает, что российская эвакуация связана с невозможностью удерживать свои позиции на сирийской территории.

Ограниченные ресурсы и нарастающее сопротивление сирийских повстанцев делают пребывание оккупационного контингента невыгодным.

Командующий российским контингентом генерал-полковник Александр Чайко распорядился отремонтировать технику, вывезенную из Сирии, чтобы она могла быть задействована на других направлениях.

Однако у местных источников сомнения, что оборудование, не раз побывавшее в боях, удастся эффективно восстановить. Уход российских войск из Сирии стал символическим: вместо демонстрации «величия» российской армии — конфуз и хаос.

Отсутствие дисциплины, мародерство и срыв операций подрывают остатки репутации РФ на международной арене.

Тем временем сирийские повстанцы, чувствуя ослабление оккупантов, продолжают насмехаться над уходящей армией, снимая их позорный бег с территорий, которые те обещали «удерживать любой ценой».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com