В Харькове российский «Шахед» попал в жилую пятиэтажку 13.12.2024, 10:08

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Начался пожар.

Российские войска в ночь на пятницу, 13 декабря, атаковали Харьков ударными БПЛА типа «Шахед». В городе зафиксировано попадание российского беспилотника в жилой дом в Индустриальном районе: там вспыхнул пожар.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов на своем канале в Telegram. По словам городского головы, вражеский дрон попал в крышу пятиэтажки.

«В городе прилет «Шахеда» в жилой дом в Индустриальном районе. Предварительно попадание в крышу пятиэтажки. Информация о пострадавших на данную минуту не поступала», – написал Терехов.

Удар, по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, оккупанты нанесли около 01:40 13 декабря.

«Возник пожар. Повреждена кровля жилого дома и остекление окон. Предварительно без пострадавших. Спасатели оперативно ликвидировали пожар. На месте происшествия работали саперы и психологи ГСЧС», – рассказали там утром после атаки.

В Воздушных силах ВСУ около 1:00 предупреждали жителей Харькова о том, что ударные российские БПЛА летят в направлении города. В целом тревога из-за вражеских «Шахедов» была зафиксирована в большинстве регионов Украины.

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