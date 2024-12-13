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Представлен самый большой электрический Porsche

  • 13.12.2024, 11:30
Представлен самый большой электрический Porsche

Он больше восьми метров в длину.

Электрические Porsche — это не только автомобили, но и суда. Немецкий автопроизводитель показал обновленный скоростной катер 850 Phantom. Как пишет «Фокус», об этом сообщается на его официальном сайте.

Как и предыдущая модель, катер Porsche создан в сотрудничестве с австрийской судостроительной компанией Frauscher. Он достигает 8,67 м в длину и 2,49 м в ширину и отличается обтекаемым дизайном.

Frauscher x Porsche 850 Fantom (именно такое полное название катера) рассчитан на 9 человек. В его салоне чувствуется влияние автомобилей Porsche. В частности, у них позаимствовали руль, а сиденья и цифровой щиток приборов выполнены в похожем стиле. В отделке использовали кожу и дерево.

Кроме того, катер Porsche 850 Fantom получил 12-дюймовый центральный тачскрин и отдельный экран для пассажира. Также установили диодную подсветку и мощную акустическую систему с Bluetooth.

Донором силовой установки стал электромобиль Porsche Macan. Два мотора суммарно развивают 544 л. с., а емкость батареи составляет 100 кВтч.

Катер способен разогнаться до 90 км/ч, а на скорости 40 км/ч запас хода составляет 45 км. Если передвигаться медленнее, то он возрастет до 100 км. Батарею можно заряжать постоянным током мощностью до 270 кВт.

Новый Frauscher x Porsche 850 Fantom покажут в январе на выставке в Дюссельдорфе. Изготовят всего 25 таких катеров стоимостью 572 934 евро.

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