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Путина заставили есть горький плод

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  • Андрей Никулин
  • 13.12.2024, 14:04
  • 4,452
Путина заставили есть горький плод
Андрей Никулин

Ситуация напоминает шахматный цугцванг

Касаемо судьбы российских баз в Сирии.

По одной версии Москве дали 75 дней на эвакуацию и их судьба, фактически, решена. По другой - переговоры все еще идут и есть существенные шансы на их сохранение в том или ином формате.

Чисто логически - логистическая важность баз, как промежуточной станции для имперских экспериментов в Африке и строительства «Чернороссии» такова, что в Москве наверное готовы платить практически любую, в пределах представимой реальности, сумму за их сохранение. Честь и имперские игры дороже презренного злата! Тем более, что играешь ты, а злато выплачивает казна.

И условные две-три сотни миллионов долларов в год для только что пришедших к власти боевиков могут показаться манной небесной - и поделить часть между «своими», и направить что-то на восстановление страны.

Проблема в том, что в сирийском оппозиционном движении, при всем его разнообразии, сохранились и существуют элементы некоторой демократии и свободной дискуссии. На мнение простых сирийцев там, конечно, плевать - но позиция «видных членов движения» и «актива» важна. Примерно, как у большевиков во время Гражданской войны. И лидеры победивших группировок вынуждены к этому мнению прислушиваться.

И сохранение российского военного присутствия после всех, еще таких свежих в памяти, ударов по «исламскому терроризму и радикалам», может вызвать активную и неудобную, особенно в ситуации борьбы за власть и необходимости консолидации этой власти, критику. В том числе и обвинения в отпадении от «революционной чистоты», в конформизме, в сотрудничестве с противником, в коррупции - все это только усилит радикальные и популистские группы, которые есть и сейчас, и появятся во множестве в будущем. И которые неизбежно выступят в намечающейся борьбе за «асадовское наследство».

За сохранение объектов - цинизм, прагматизм и злато, против - идеология, свежие воспоминания и риск того, что твои противники используют это против тебя. И в политической борьбе, и переманивая твоих бойцов, и просто атакуя эти же базы из минометов и беспилотниками - за всем ты не уследишь, а проблем можно тебе устроить много, подставляя тебя и демонстрируя твою неспособность контролировать свою же территорию.

Как видно и за, и против аргументов много. Российские эксперты привычно оперируют цинично-меркантильными категориями, но не стоит забывать, что речь идет о попытке договоренностей с людьми, которые противостояли режиму, зачастую, с идеалистических позиций, что так же влияет на их логику, действия и что нельзя игнорировать. Не все можно купить, как бы странно в современной России это не звучало.

А кроме всего прочего, даже в случае сохранения российских объектов в приморских провинциях в том или ином формате всегда остаются риски того, что и они, и их персонал станут своеобразными заложниками. Контролирующими, в лучшем случае, только территорию своего периметра. И любой кризис, любые проблемы с Турцией, любое желание разных групп джихадистов эскалировать ситуацию или отомстить за что-то будут выливаться в атаки на уже не так надежно защищенные объекты.

Рисков много, факторов много, закулисные переговоры так или иначе идут, но в любом случае идеального решения не будет. Скорее ситуация напоминает шахматный цугцванг, когда любой следующий ход чреват только еще большими проблемами.

Что сказать - плоды геополитических и имперских игр, зачастую, горьки. Но тебя все-равно вынудят их съесть.

Андрей Никулин, «Телеграм»

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