Hyundai показала обновленный флагман Palisade 1 13.12.2024, 14:13

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Выглядит впечатляюще.

Компания Hyundai представила полностью обновленный флагманский внедорожник Palisade 2026 года. Автомобиль получил смелый и футуристический дизайн, вместительный салон и ряд современных технологий.

Внешний вид нового Palisade кардинально отличается от предыдущего поколения. Мощные линии кузова, крупные 21-дюймовые колеса и оригинальная светотехника придают автомобилю брутальный и запоминающийся образ. Дизайнеры Hyundai вдохновлялись электрическими моделями марки, такими как Ioniq 5, и использовали похожую «пиксельную» тематику в оформлении передней и задней оптики.

Внутри Palisade 2026 года также произошли значительные изменения. Салон стал более просторным и технологичным. Двойной 12,3-дюймовый экран объединяет цифровую приборную панель и мультимедийную систему.

Интересной особенностью нового поколения Palisade стала возможность трансформации салона: между передними сиденьями можно установить дополнительное сиденье, увеличив таким образом количество посадочных мест до девяти.

Hyundai пока не раскрыл технические характеристики нового Palisade. Однако, по слухам, автомобиль получит гибридную силовую установку, которая повысит его экономичность и экологичность.

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