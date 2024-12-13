Украина установила абсолютный рекорд по отражению атак России 2 13.12.2024, 18:07

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ВСУ продемонстрировали впечатляющий результат.

В ночь на 13 декабря россияне атаковали Украину рекордным количеством дронов, применив 193 БПЛА. Силы обороны Украины нейтрализовали (сбили и подавили РЭБ) 191 беспилотник, что также является рекордом. На это обратил внимание военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«Этой ночью был установлен абсолютный рекорд по налету дронов — 193. Из них было сбито — 80, 105 локационно потеряно (подавлено), 5 вернулись в Россию, один отправился на экскурсию в Беларусь. Таким образом, из рекордного количества использованных РОВ дронов, 193, нейтрализовано было 191!. Из этого делаем вывод. Сегодня РОВ (российские оккупационные войска) установили рекорд по количеству запущенных дронов, отдельно отмечу, как ударных, так и приманок, а СОУ (Силы Обороны Украины) установили рекорд эффективности перехвата в пределах 1% эффективности противника и 99% эффективности ВС ВСУ», — написал он в Telegram.

Коваленко добавил, что для кого-то это просто цифры, а для кого-то — титанический труд. ВСУ продемонстрировали впечатляющий результат.

«1%. Это была предельно напряжённая ночь для ВС ВСУ. Выдержана достойно. Если не верите и сомневаетесь, то странно, почему вы читаете этот пост, ведь у вас должен быть блекаут, который не закончится в течение этой и следующей недели. Но этого нет… Вы читаете», — резюмировал Коваленко.

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